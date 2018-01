Michael Wollf: Donald Trump nechtěl být prezidentem

3. 1. 2018

Podle nové knihy novináře Michaela Wollfa očekávala Kellyanne Conwayová, šéfka Trumpovy předvolební kampaně, 8. listopadu 2016, že Donald Trump prezidentské volby prohraje. Totéž prý očekával samotný Trump. Jeho cílem nebylo zvítězit v amerických prezidentských volbách. Chtěl udělat kariéru v televizi a na to se prý hodí, aby předtím byl člověk neúspěšným prezidentským kandidátem.Od samého začátku Trump nadával všem příslušníkům své předvolební kampaně, že "to vedou naprosto blbě". Sám odmítl do prezidentské kampaně investovat cokoliv z vlastních peněz.Donald Trump očekával, že až prezidentské volby prohraje, bude nesmírně slavný a budou ho považovat za Hillaryina mučedníka. Jeho dcera Ivanka a zeť Jared budou mezinárodními celebritami. Steve Bannon se stane šéfem hnutí Tea Party. Kellyane Conwayová bude televizní hvězda.Volební vítězství Donalda Trumpa je šokovalo.Podrobnosti v angličtině ZDE