Trump: Jsem neuvěřitelně úspěšný, jak jste asi už slyšeli...

6. 1. 2018

Trump v sobotu reagoval na dotazy novinářů na to, co si mají myslet o jeho prohlášení na Twitteru, že je "velmi stabilní génius." (Pozn. red.: Není pravda, že absolvoval školu s vyznamenáním a není pravda, že vyhrál prezidentské volby napoprvé, neúspěšně se pokoušel kandidovat už v roce 2000.)





Donald Trump: "Chodil jsem do nejlepších škol, nebo školy, měl jsem situaci, kde jsem byl velmi vynikající student, absolvoval jsem a vydělal jsem miliardy a miliardy dolarů, stal jsem se jedním z nejvýznamnějších podnikatelů, šel jsem do televize a deset let jsem byl neuvěřitelně úspěšný, jak jste pravděpodobně slyšeli, kandidoval jsem jednou na prezidenta a zvítězil jsem. A pak se dovídám o tomhle chlapovi, který mě nezná, který mě vůbec nezná. Mimochodem mě neinterviewoval, říkal, že mě interviewoval tři hodiny, v Bílém domě. To neexistovalo, víte, to je v jeho imaginaci. A mě povzbudilo, protože hovořím o fake news a o médiích fake news, že tolik lidí, o kterých mluvím v souvislosti s fake news, začalo hájit tuto naši vynikající vládu a dokonce i mě, protože autora znají a vědí, že je to podvodník. A když jsem viděl, jak někteří ti lidé říkají, když se podíváte na některé jeho starší knihy, on napsal knihu o Rupertu Murdochovi, bylo to děsivé expozé a bylo to falešné, tolik toho bylo falešné. Já to považuju za fikci. A myslím, že je ostudné, že někdo může něco takového udělat, zákony o pomluvě jsou v této zemi velmi slabé, kdyby byly silné, bylo by to velmi nápomocné, nedělo by se tohle, kdy můžete říct, cokoliv vás napadne. Ale abyste věděli, já jsem mu nikdy nedal interview v Bílém domě, nikdy nebyl v Oválné pracovně, neměli jsme interview. Dal jsem mu stručný interview dávno, šlo o nějaký článek. Ale já toho člověka neznám, to asi ho do Bílého domu přiváděl nepořádný Steve, a to bylo to, a proto si teď nepořádný Steve hledá nové zaměstnání."