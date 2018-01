Trump je nyní nebezpečný. Jeho duševní zdraví je otázkou veřejného zájmu

8. 1. 2018





Před osmi měsíci jsme své znepokojení vyjádřili v knize nazvané Nebezpečný případ Donalda Trumpa: 27 psychiatrů a odborníků na duševní zdraví hodnotí prezidenta. Stala se okamžitě bestsellerem, píše americká psychiatryně Bandy Lee, která nedávno svědčila o psychickém stavu Donalda Trumpa v americkém Kongresu.

Trump v prezidentském úřadě zosobňuje nebezpečí. Proč? Minulé násilí je nejlepším předpověditelem budoucího násilí, a Trump projevuje verbální agresivitu, chlubí se svými sexuálními útoky, vyvolává násilí u druhých lidí, přitahuje ho násilí a mocné zbraně a neustále provokuje nepřátelský stát jadernou mocí. Charakteristickými rysy silně spojovanými s násilím jsou impulzivita, neukázněnost a nezodpovědnost, paranoia, slabá vazba na realitu s chabým porozuměním následků, zuřivé reakce, absence empatie, agresivita vůči druhým a neustálá potřeba dokazovat, jak velkou má daný člověk moc.Trump je nebezpečný i z jiných důvodů. Jeho kognitivní funkce, jeho schopnosti zpracovávat znalosti a myšlenky, jsou nyní vážně zpochybňovány. Mnoho lidí si povšimlo, že výrazně poklesla jeho externí schopnost utvářet ucelené věty, udržet myšlenku, používat složitější slova a nepropadat volným asociacím. To je nebezpečné, protože v úřadě, který zastává, je kriticky důležité, jak se tam rozhoduje. Úpadek kognitivních funkcí může mít celou řadu příčin - psychiatrickou, neurologickou, lékařskou či může být vyvolán léky - a je nutno ho vyšetřovat. Obdobně nevíme, zda psychiatrické symptomy jsou důsledkem duševní poruchy, léků či fyzického stavu a lze to zjistit jen podrobným vyšetřením.Diagnóza je samozřejmě Trumpova soukromá věc, ale naší vecí je, zda prezident a velitel armády má schopnost fungovat v úřadě.Nikdy v americké historii nebyla skupina odborníků na duševní zdraví tak vážně a kolektivně znepokojena nebezpečností prezidenta ve funkci. Je vysoce nezvyklé nalézt osobu s takovými charakteristickými rysy nebezpečí v prezidentském úřadě. V USA je to bezprecedentní, v těch částech světa, kde se to stalo dříve, byly důsledky vždy zdrcující.Podrobnosti v angličtině ZDE