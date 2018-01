Dějiny se neopakují, ale mohou se rýmovat

Přečetli jsme:

10. 1. 2018

Čím ke mně promlouvá minulost? Tématem hurávlastenectví a vyháněním cizáků, tématem spravedlnosti, tématem opilce na Hradě. Také tím, že příslušník pohotovostního pluku, který dodnes hovoří stejně jako před třiceti roky, aniž musel jít bojovat ke Grünwaldu, má dohlížet na výkon práva. Přijde mi zajímavé srovnání rychlostí, s jakými u nás postupuje ta dáma se zavázanýma očima a vážkami, jako by vážila pepř, jak řekl Čapkův četník o Spravedlnosti. Nepředpokládám, že by defraudanti měli být dneska popravováni, ale cosi, co je možné označit jako dvourychlostní přístup můžeme pozorovat. Stačí porovnat čas, který byl potřeba aby byl odsouzen a potrestán tykadlový řidič Smetana za zneuctění a poškození uměleckého portrétu předního člena ODS, s časem, kterého je zapotřebí, aby bylo dovoleno, zda vůbec může začít stíhání lidí podílejících se na padesátimilionovém podvodu.

Celý článek: ZDE