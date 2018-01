Nevolit v prvním kole Drahoše neznamená, že nemůže vyhrát volby!

Autor obrázku: Jáchym Bohumil Kartous

Tvrzení, že pokud nechcete volit v prvním kole Jiřího Drahoše, pomáháte Miloši Zemanovi, není podloženo rozumem, jak se domnívají Boris Cvek nebo Bohuslav Binka, jenž dokonce vidí jinou volbu jako elitářství. Průzkumy, na které se odkazují, jasně říkají, že šanci porazit Zemana ve druhém kole má nejvyšší skutečně Jiří Drahoš, neboť mu průzkumy přisuzují největší volební potenciál z těch, kdo chtějí volit Antizemana. Předpověď jeho výsledku ve druhém kole však není založena na tom, že zopakuje výsledek z kola prvního, nýbrž na tom, že volič Antizemana bude ve druhém kole volit toho, kdo se tam dostane. A protože má Drahoš nejsilnější voličskou základnu, je jeho šance nejvyšší, neboť sesbírá velkou část hlasů těch, kdo v prvním kole volili Horáčka, Fishera, Hilšera. Navíc, nedokážu si představit, že by po prvním kole neúspěšní protizemanovští kandidáti nepodpořili toho, kdo proti Zemanovi do druhého kola postoupí. Tudíž dojde ke sjednocení hlasů. Takže ještě jednou:

Výsledek Zemana v prvním kole - jeho případné vítězství - nezáleží na tom, kolik lidí bude volit Drahoše , ale podle účasti u voleb a poměru hlasů pro Zemana a Antizemana (všichni ostatní relevantní kandidáti).



, ale podle účasti u voleb a poměru hlasů pro Zemana a Antizemana (všichni ostatní relevantní kandidáti). Výsledek ve druhém kole bude opět záležet na účasti ve volbách a na tom, zda se podaří okolo Antizemana shromáždit co největší počet voličů relevantních protizemanovských kandidátů z prvního kola. Zde má podle průzkumů největší šanci Drahoš, a to pravděpodobně z toho důvodu, že u voličů dalších protizemanovských kandidátů vzbuzuje nejmenší animozitu .

. Volba jiných Zemanových protikandidátů v prvním kole nesnižuje reálnou šanci Drahoše ve druhém kole zvítězit , neboť - alespoň podle zveřejněných predikcí - sesbírá hlasy jiných, z nichž většina s touto taktikou kalkuluje (vychází to ze srovnání preferencí pro první kolo a odhad celkových výsledků volby.

, neboť - alespoň podle zveřejněných predikcí - sesbírá hlasy jiných, z nichž většina s touto taktikou kalkuluje (vychází to ze srovnání preferencí pro první kolo a odhad celkových výsledků volby. Antizeman ve druhém kole získá s nejvyšší pravděpodobností podporu ostatních relevantních kandidátů a dojde tak ke sjednocení hlasů (varianta Topolánek ve druhém kole je nepravděpodobná).

Zároveň bych rád upozornil všechny, kdo volí tzv. rozumem, že pokud Jiří Drahoš není automatickou zárukou toho, že další vývoj politické situace v ČR bude diametrálně odlišný od toho, co se děje nyní, zejména s ohledem na situaci okolo sestavování vlády. Jestliže by například Jiří Drahoš jako prezident odmítl dát Babišovi finální pokus na sestavení vlády, směřujeme zcela jistě k předčasným volbám, v nichž ale podle všeho může uspět pouze Babiš, jelikož jediný má prostředky na kampaň a zároveň pravděpodobně stále velmi silnou pozici, kterou by mohl ještě podpořit faktem, že Babišovi voliči budou chtít volit i za poraženého Zemana. Rád bych také upozornil, že výsledky prvního kola prezidentské volby nejsou důležité jen z hlediska postupu do druhého kola, ale i z hlediska toho, jakou míru podpory jednotliví kandidáti získají. Jiří Drahoš není podle preferencí člověk, kterého by si většina přála v prezidentském úřadu. Je důležité vědět, jakou představu tato společnost o prezidentství má, je důležité vědět, jaké tipy lidí voliči preferují pro jejich další možné působení v politice. Poznámka na závěr: Hysterie okolo prezidentských voleb v České republice je skutečně pozoruhodná a stojí za samostatný text...