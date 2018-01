Reálnou šanci porazit Zemana má pouze Drahoš. Volba Fischera je často jen elitářský útěk před realitou

11. 1. 2018 / Bohuslav Binka

Říká se (velmi často na facebooku), že volit Drahoše znamená volit pouze rozumem a volit srdcem znamená volit Fischera, Hilšera, Horáčka.



Tak já se dopustím trochu drzého a určitě ne úplně slyšeného názoru. A vezmu to popořádku (zajímavé nebo minimálně nové to bude až tak od bodu 3).



1. Pokud bude ve druhém kole zvolen Zeman, zvolili jsme si dvojvládí Babiše a Zemana, přičemž toto dvojvládí bude mnohem horší než samotný Babiš nebo samotný Zeman. Podle mě Zemanova podpora zatlačí na to "horší" v Babišovi způsobem, který jsme zatím neměli. A může to být vcelku fičák.



2. Podle všech dostupných dat (Karlova univerzita (FSV), Median, STEM) má přitom reálnou šanci Zemana porazit pouze Drahoš. O řád níž Horáček (ale ještě je to šance, jakkoliv spíš nereálná). Vůbec ne Fischer, vůbec ne Hilšer.



3. Pokud jsem si vědom obou složek bodu 1, a přesto budu volit Fischera nebo Horáčka nebo Hilšera, tak to znamená dvě věci týkající se srdce (může platit jedna z nich, nebo obě):



A) V konečném důsledku mi zas až tak nevadí duo Zeman-Babiš.



B) Existuje něco, co mě oslepuje tak, že nevidím logický důsledek Fischerovy volby a vítězství v prvním kole - zásadní prohru v boji o trochu té záchrané brzdy proti technokraticko (Babiš) autoritářské (Zeman) moci.



A teď ta drzost:



4. Část sociálně-kulturní skupiny, které Zeman říká uboze a nepřesně "pražská kavárna", žije už dlouhou dobu v přehledném (trochu moralizujícím) světě dobra a zla a nezáleží jí na tom, jaká je realita, jaké reálné dopady mají jejich aktivity, akce, angažovanost. Chtějí pouze být ti "dobří". Ne "ti obyčejní".



Je v tom elitářství (ostatně proto tolik lidí "žere" Zemanovi ty jeho sprosté a nespravedlivé výpady - protože za tím to elitářství cítí a on ho pojmenovává) a volba Fischera je dalším dílkem do mozaiky "politické angažovanosti" této části pražské kavárny (uznávám, že součástí pražské kavárny jsou i lidé, kteří byli schopni se poučit z prohry z před pěti lety).



Volba Fischera je tak morálně-elitářským útěkem před realitou a rezignací na zlepšování tohoto reálného světa. Je to strašně snadné "morální" (a elitářské) vítězství zaplacené skutečnou a faktickou prohrou s nesmírně nebezpečným protivníkem.



A protože je i tato část pražské kavárny chytrá a ve skutečnosti ví, jak to je, děsně jí štve, že někdo argumentuje, tak jako já v bodě jedna tohoto příspěvku.



Ty útoky jsou až vtipné: "Neberte nám svobodu volit," volají na člověka, který chce argumentovat, jako by argument byl nějakým policejním želízkem.



"Nechte nás se svobodně rozhodnout" ... jako by lidé, kteří argumentují pro Drahoše, chtěli s nimi chodit až k plentě a vytrhávat jim volební lístek z ruky.



A přitom je to naopak - morální uspokojení z volby Fischera (a logického následného zvolení Zemana) může za určité konstalace vést k tomu, že v důsledku už moc volebních lístků v další volbě mít nebudeme.



Kdo tu tedy komu bere právo volby? A pokud je Vám to jedno, je Vaše volba "srdcem" hodně podivná.



A nestojí proti němu jen můj rozum, ale taky srdce, pro které je velikou hodnotou nežít v zemi, kde pomstychtivý stařec umožňuje vládnout oligarchovi, který postupně ztrácí skrupule.

0