Výbuchy, dokonalá státní televize, Koruna králů a pozor, nemějte na svém pozemku vodní tok!

Mezitím v Absurdistánu 52:

10. 1. 2018 / Tomasz Oryński

Antoni Macierewicz, ministr obrany, Jan Szyszko, ministr životního prostředí a Witold Waszczykowski, ministr zahraničí se všichni stali obětí rekonstrukce vlády. Jak napsala

Krystyna Pawłowicz na Facebooku , stali se "obětí spiknutí tajných služeb a levičáctví":Aha, takže premiér Morawiecki se spikl se zdiskreditovanými tajnými službami a Jarosław Kaczyński je levičák? Nebo je tomu obráceně?* * *Vánoce v Polsku byly klidné. V politice se skoro nic nedělo. Přestože se ukázalo, že legenda, že na Štědrý den hovoří divá i domácí zvířata lidským hlasem, je jen pohádka, zaměstnanci Státních lesů z Bělověžského pralesa zasáhli: Vytvořili tento vysoce profesionální klip, v němž za doprovodu vycpaných zvířat přejí pracovnící okresu Státních lesů Hajnówka všem Veselé Vánoce:Jediným důvodem, proč by někdo musel vystupovat v takové produkci, by mohl být jen trest za to, co dělají v Bělověžském pralese. Upřímně si nedovedu přestavit nic jiného.