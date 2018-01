Tolik dobrých prezidentů

11. 1. 2018 / Jiří Hlavenka

Je to vlastně skvělé. Máme tu čtyři výborné kandidáty na prezidenta (abecedně Drahoš, Fischer, Hilšer, Horáček). To tu dlouho nebylo - to tu vlastně nikdy nebylo! Každý z nich, kdyby se stal prezidentem, by byl nesrovnatelně lepším prezidentem než jejich dva bezprostřední předchůdci. Je z čeho vybírat. Přitom tento kvalitní výběr se vygeneroval i v přímé volbě, která je na kandidáty velmi náročná – tím, že za nimi přímo nestojí politické strany, si musí sami shánět nemalé financování, což je jednak obtížné a jednak je to tanec mezi vejci (jak získat peníze a přitom nebýt zavázán).

Jestli ale mají Češi nějakou typickou vlastnost, tak je to skeptický přístup - ve výběru spíše hledáme slabé stránky a podle toho porovnáváme. Prosím, špatně, změňme tento přístup. Hledejme silné a pozitivní stránky, které jsou navíc důležité (!) pro výkon prezidentství.

Každý z těchto čtyř prezidentů by pojímal svůj úřad jinak, a přesto myslím, že velmi dobře. I to je dobré, protože nám to umožňuje vybrat podle toho, jakého prezidenta chceme, co od něj očekáváme, a každý může mít priority naskládané jinak.

Četl jsem v posledních dnech často, že lidé tyto kandidáty neznají nebo je znají jen málo. Pokud jste tedy už prošvihli možnost se s nimi setkat osobně (všichni čtyři brázdili republiku a všichni čtyři nám byli vícekrát poblíž, příležitostí bylo dost), pak mám před volbami radu: neposlouchejte moc televizní debaty, ale přečtěte si rozhovory (či pusťte si rozhovory) s nimi. Televizní debata totiž "není fér", je v podstatě zaměřena na rétorickou pohotovost, schopnost najít ve vteřině rychlou repliku, nejlépe vtipný bonmot. Prezidentování ale není soutěžení v rychlé rétorice - právě naopak. Rozhovory jsou lepší, protože zpovídaný má více prostoru na to, aby pečlivě, důkladně a do hloubky objasnil svoje názory na důležitá témata. Všichni uvedení absolvovali nespočet rozhovorů a vše je k dispozici online. Věnujte tomu čas a soustřeďte se na obsah, ne na formu.

Pokud by soutěžili jen tito čtyři, bylo by moje pořadí: 1. Hilšer, 2. Horáček, 3-4 Drahoš a Fischer rovnocenně. Jenomže nesoutěží tito čtyři - soutěží tu ještě Zeman.

Proto dám hlas panu Drahošovi. Protože zvítězit nad Zemanem má podstatně vyšší prioritu, vyšší důležitost než aby mezi čtyři dobrými vyhrál ten, o kterém si myslím, že je o čárku lepší než ostatní. Navíc i ti, kteří neuspějí, získali už nyní nemalý politický kapitál a mohou jej zúročit (a doufám, že tak učiní): zdestruovaná scéna tradičních politických stran potřebuje nové osobnosti. A na Marka Hilšera - který mimochodem už nyní dokázal "from zero to hero" se moc těším v příští volbě: doufám, že do toho půjde zas.

K panu Drahošovi závěrem dodám toto. Z toho co o něm vím, jsem přesvědčený, že v prezidentské funkci bude zásadový a pevný. Ani želé, ani fíkus. Proto ani zde nemám obavy z promarněné volby.