Lidem je nutno pomoci

10. 1. 2018 / Boris Cvek

Jan Čulík píše : „Naprosto komická a pikantní je však skutečnost, že i odpůrci Miloše Zemana jsou tak blbí, že se nedokážou shodnout na jednotném protikandidátu.“ Já si právě myslím, že

se na nějakém protikandidátovi je nesmysl, neboť to znamená začátek nekonečných debat o výhodách nebo nevýhodách toho či onoho kandidáta. Kolik takových odpůrců by se vlastně mělo shodnout? Milion? Ani to by asi nestačilo na vítězství nad Milošem Zemanem.