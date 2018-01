Je možné, že je česká veřejnost tak blbá?

9. 1. 2018 / Jan Čulík

Je opravdu neuvěřitelné, že by mohla být česká veřejnost natolik zpitomělá, že by do sice jen bezvýznamné ceremoniální, ale pro mnoho Čechů výrazně symbolické, funkce českého prezidenta znovu zvolila populistu a lháře Miloše Zemana, navzdory tomu, že Zeman prokazatelně nic nedělá pro české občany, žádné problémy neřeší a výrazně zhoršil pověst České republiky v zahraničí.



Naprosto komická a pikantní je však skutečnost, že i odpůrci Miloše Zemana jsou tak blbí, že se nedokážou shodnout na jednotném protikandidátu. Kdo chce kam, pomozme mu tam.



Vzhledem k tomu, že se v českém prostředí zjevně nedokáže nikdo vzchopit k zásadní a ozdravné akci, neozývá se žádný rozumný hlas, který by v rychle se destabilizujícím evropském i globálním prostředí byl schopen formulovat konstruktivní strategii pro přežití České republiky, kulturně, ekonomicky i politicky, lze předpovídat jen ten nejhroznější vývoj.



Češi samozřejmě nejsou svou idiocií osamoceni. Značná část Angličanů se stále tvrdošíjně přidržuje brexitu, navzdory jasným důkazům, že země i oni individuálně a konkrétně tvrdě zchudnou. Značná část Američanů dál nekriticky obdivuje Donalda Trumpa navzdory nezvratným důkazům, že je to člověk s velmi omezenou inteligencí a s prohlubujícími se psychickými problémy. Značná část Poláků se nechala zkorumpovat vysokými přídavky na děti, které občanům ze státního rozpočtu poskutuje vláda strany Právo a spravedlnost, značná část maďarských občanů podporuje tvrdý antisemitismus, islamofobii a autoritářskou vládu Viktora Orbána, značná část Rusů miluje Vladimíra Putina, navzdory tomu, že po tisících vraždí spolu s Asadem civilisty v Sýrii a zabíjí v Rusku své oponenty.



Tak jsou mnozí Češi v dobré společnosti! Jen tak dál...



