První obětí obnovených jednání "velké koalice" v SRN je ochrana klimatu

10. 1. 2018

Předběžná jednání o obnovení "velké koalice" německých křesťanských a sociálních demokratů teprve začínají, nicméně zúčastněné strany už hodily přes palubu cíle ochrany klimatu k roku 2020. Je to katastrofa, ale také příležitost, domnívá se Jens Thurau.

Koalice CDU/CSU a její partneři z SPD tentokrát slíbili, že obsah koaličních jednání zůstane utajen. Netrvalo však dlouho a podle berlínských politiků přicházejí alarmující zprávy o zrušení cílů ochrany klimatu k roku 2020 případnou novou vládou. To by podle opozice byl podvod na voličích, protože křesťanští i sociální demokraté slíbili splnit cíl omezit emise oxidů uhlíku k roku 2020 o 40 %.

Německo již dosáhlo snížení o 30 %, ale čas se krátí a zdá se, že ke splnění by bylo třeba dodatečného úsilí. Německo by muselo uzavřít řadu starších uhelných elektráren a podniknout agresivnější kroky v dopravě a zemědělství. Potenciální nová vláda si zřejmě nevěří, že by toho dosáhla. To je nešťastné.

Na druhé straně alespoň otevřeně uznali, že cíle nemohou dosáhnout. Fakt, že cíl je sotva dosažitelný, už byl předmětem šeptandy ve stranách a na ministerstvech. Jako obyčejně když projekt selže, splnění bylo odsunuto na pozdější datum. Zdá se, že koalice chce splnit cíl snížit emise o 55 % k roku 2030. Tou dobou už samozřejmě Angela Merkelová nebude v úřadu.

Politici zřejmě mají pocit, že když se vzdali jaderné energetiky a silně podpořili energetiku větrnou a solární, udělali pro záchranu světa dost. Kancléřčin plán přivést k roku 2020 na německé silnice milion elektromobilů se jednoduše vytratil, protože je neproveditelný. Počátkem roku 2017 v Německu jezdilo jen 30 000 elektromobilů.

Ústup od klimatického cíle má také pozitivní stránku: CDU, CSU a SPD nyní plánují přijít s konkrétním datem uzákonění výstupu z uhelné energetiky.

Německo by v daný okamžik mělo na mezinárodní scéně zaujmout mnohem umírněnější postoj ke klimatickým záležitostem. Východoevropské státy, například Ukrajina, už nemají v úmyslu následovat německého příkladu a masivně snižovat emise.

Příští klimatická konference OSN se koná v prosinci v Katowicích a Polsko sotva promešká příležitost ukázat prstem na svého nepopulárního souseda. Němečtí Zelení považují koaliční plán na opuštění cílů ochrany klimatu za plán na stimulaci ekonomiky.

