Protest: Budeme hlasovat pro Zemana, i když nás to poškodí

10. 1. 2018 / Jan Čulík





Zajímavě reagoval na Facebooku na tento článek Karel Hausmajer. Jeho zkušenost by potvrzovala, že volební podpora pro Miloše Zemana je založena na témže mechanismu jako volební podpora pro Donalda Trumpa v USA (Trump nikdy neobnoví uhelné doly, přestože pro něho houfně hlasovali nezaměstnaní havíři), či volební podpora pro brexit v Británii (na poukaz jednoho reportéra, že brexit povede k snížení britského HDP a k zchudnutí země, reagovala jedna stoupenkyně brexitu "To je váš HDP, ne můj".) - Jinými slovy, protest proti údajným "elitám" je důležitější než racionalita, nevadí, že hlasování pro Zemana/Trumpa/brexit mě poškodí, vás, nenáviděné "elity" to poškodí víc. Si myslí ti lidé, ve skutečnosti to bude obráceně.



Léta argumentuju, že se s lidmi mělo a má mluvit. Že problém vznikl proto, že pražské "elity" jim neustále kázaly a káží o tom, co je správné, jenže ony se měly ptát, co je zdrojem vaší frustrace a vašeho hněvu a řešit to.



Před lety jsme dělali v Britských listech rozsáhlý průzkum veřejného mínění ohledně toho, co si lidé myslí o dnešním režimu ve srovnání s komunismem. Trvalo hodinu vyplnit dotazník. Do několika málo dní ho vyplnily tisíce lidí. Uvědomil jsem si tehdy, že lidi CHTĚJÍ o svých problémech hovořit, strašně moc. Jenže se je nikdo na to neptá. (Jan Čulík)









Karel Hausmajer: Věřím, že u většiny "příznivců M.Z." o zpitomělost ani vrozenou blbost ve skutečnosti nejde. Má osobní zkušenost - dvě kolegyně v práci (podřízené) obvykle, když dojde na Zemana projevují hlasitě svůj obdiv, nebrání se však diskusím pří kterých pak v drtivé většině případů připouští, že je Zeman společensky rozdělující element, mírně řečeno hulvát, obklopený skupinou vyčůránků s podivnou minulostí, že je mstivý ne příliš v kondici a tak trochu "Prášil", nikdy neuzná vlastní chybu a břitký humor jen zakrývá jeho jízlivost.... to vše pod tíhou objektivní argumentace připustí.

A pak, zahnána do kouta mi jedna z nich řekla, volila bych ho i kdyby zabil! ....nejde o zpitomělost je to reakce zoufalého člověka, který má pocit, že mu intelektuální elity (ti co slibovali západní žití) ukradli během posledních 20-ti let půlku života, půlku majetku, většinu jistot...veškerou radost z bytí. Ti lidé jsou hněvivý a jejich volba je aktem pomsty, pomsty na chytrácích s titulama, šéfech managerech...havlojidech a sluníčkářích (těch co tvrdí, že je vlastně dobře) těch co slibovali....



Ten malý člověk se jim touží pomstít a oplatit jim to jak on cítí své utrpení....a nic proti nim nezmůže (mimo třesení zaťatou pěstičkou) Jenže se objevil Zeman ... Zeman nad kterým všichni intelektuálové ohrnují nos... štítí se jeho osoby i vystupování hysterčí, omdlévají, mudrují... a zeman je prezident a má je všechny na háku neskrývá své pohrdání a nenávist.... on je mluvčím takového obyčejného člověka.....



Kolegyně jsou si vědomy a uznávají, že Zeman poškodí i je, bude li dál prezident, ale důležitější je pro ně, že mnohem větší újmu a trest tím zažijí všichni ti "intelektuálové a chytráci" je to akt pomsty z nenávisti k těm "druhým".

