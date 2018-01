Češi volí zejména společenské klima a má to obrovský význam

Jestli chtějí Češi mít hlavu státu, která nebude společnost zcela záměrně a se škodolibou zvráceností rozkládat zevnitř, musejí zvolit jiného prezidenta. Mají k tomu obrovskou příležitost. Tradičně je český prezident zbožštěn a do druhého období vstupuje s vysokou podporou. Zeman je z tohoto titulu pozoruhodně slabý, můžeme-li věřit dlouhodobým odhadům. Může za to dílem výše popsaná podlost, kterou vtiskl do prezidentského úřadu, ale zejména podlomené zdraví. Nebýt toho, že Zeman neslavně odchází, neřešili by Češi druhé kolo voleb.

Řeší ho nicméně, a to hystericky. Mezi voliči Antizemana se vedou nepodstatné spory, aniž by si uvědomovali, že mají primární společnou motivaci. Problém vzniká v tom, že žádný z těch, kteří se ucházejí o hlasy proti Zemanovi, není buď dostatečně viditelný nebo dostatečně přesvědčivý, aby zosobnil dostatečně všeobecnou představu prezidentství. Na základě dostupných odhadů, které ukazují, že nejvíce přijatelný je Jiří Drahoš, tak vzniká dojem, že by se voliči Antizemana měli sjednotit okolo něj. Tyto výzvy pomíjejí fakt, že tytéž odhady upozorňují na naplnění tohoto scénáře ve druhém kole, jak jsem se snažil argumentovat v předchozím textu. Toto uvažování, které respektuje pouze část odhadů, nikoliv jejich celek, je pravděpodobně způsobeno jednak strachem z vítězství Zemana, ale také s představou spásy, kterou Antizeman zajistí.

Pokud skutečně můžeme věřit odhadům, ke změně společenského klimatu v této zemi povede vysoká volební účast. Ta rozhodne o tom, zda převažuje v české společnosti vkus Zemana, nebo Antizemana. Pokud tedy někdo chce změnu, měl by v prvním kole vyzývat k vysoké volební účasti. Šance je skutečně velká.