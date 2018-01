Sýrie: "To, co se tady děje, se vůbec nedá vyjádřit slovy"

15. 1. 2018

"Syrský režim ovládl v posledních několika dnech více než 200 vesnic, 600 000 lidí uprchlo. A je to obrovská náhlá vlna uprchlíků. Lidi si nemohli s sebou nic vzít, všechno zanechali na místě, prostě jen uprchli. Během deseti minut jsem viděl 200 automobilů, odjíždějících, plných lidí. Jejich situace je strašná. Už nemáme kam dál utéct. Do Asadova režimu se nemůžeme vrátit."





"Dobrý den, já pocházím z venkova u města Idlib. Bombarduje se tu nepřetržitě čtyřiadvacet hodin denně. Rusové a Asadův režim dál klidně zabíjejí nevinné děti, ženy a starce. Lidé tady jsou vězni ve svých domovech. Jsme vězni zrůd, které nás mohou zabít, kdykoliv chtějí. Nemůžeme se soustředit na žádnou činnost, nemůžeme pracovat, protože všemu tady vévodi smrt a strach. Letadla jsou pořád na obloze. A největší noční můrou, věřte mi, je pro všechny lidi strach, že budou muset opustit své domovy. Úzkost tu má mnoho forem, smrt je jednou z ních. Není tu jediná rodina, která neočekává, že někdo z ní bude zabit.





"To, co se tady děje, se vůbec nedá vyjádřit slovy. Nedá se to sdělit fotografiemi ani videi. Nekomunikují to knihy. Vědí to jen lidé, kteří prožívají probíhající masakry. Protože ti lidé teď nemají nic. Vůbec nic. A nikdo nám nepomůže. Nikoho to nezajímá. Všem je to jedno."





Moderátor: Nikoho to nezajímá. Všem je to jedno. Takové to je, když žijete v provincii Idlib. Lina Khatib je šéfkou programu pro Střední východ ve výzkumné instituci Chatham House. Je to tak jednostranné, jak o tom svědčí ti lidé, které jsme právě slyšeli? Obviňují Asadovu vládu, obviňují Rusko.





Lina Khatib: "No, nemůžete je obviňovat z toho, že obviňují Rusko a vládu, protože ty vedou proti Idlibu v těchto dnech tu válku. Jsme svědkem koordinovaných útoků prováděných Asadovým režimem a Ruskem.





Moderátor: A co je cílem vlády? Rozdrtit povstání?





Lina Khatib: No, nakonec rozdrtit povstání, ale mezitím potenciálně přerušit linie dodávek pro vzbouřenecké skupiny v Idlibu. Idlib je blízko Turecka. Je to poslední baštou vzbouřenců. Válka tím ale neskončí. Konflikt se promění. I když budou vzbouřenci oslabeni, ze scény nezmizí. A lidé, kteří jsou terčem bombardování, jak jsme slyšeli, také nemají kam jít, a režim bude chtít potrestat ty lidi, které považuje za své oponenty. Proto i když režim v této bitvě zvítězí vojensky, bude dál utlačovat syrské obyvatelstvo.





Moderátor: Co to znamená pro celý region? V Turecku už jsou tři miliony uprchlíků ze Sýrie. Další dva miliony lidí jsou v Idlibu a mnoho z nich se teď snaží utéci. Turecko musí být znepokojeno?





Lina Khatib: Ano, protože jestli bombardování dál zesílí, přijde vlna nových uprchlíků. Potenciálně přijdou do Turecka další statisíce lidí. Samozřejmě nejen do Turecka. Evropa by měla být také nervózní. Uprchlíci se nezastaví jen v Turecku. Musíme myslet na schopnost turecké vlády dál bránit podle dohody s EU cestě uprchlíků do Evropy. Kolik statisíců lidí, kteří se najednou v Turecku nyní objeví, bude Turecko schopno zvládnout? Je nepravděpodobné, že se Turecku podaří zabránit jim v další cestě do Evropy.









Podrobnosti v angličtině ZDE (od minuty 22)