Bosenskosrbské separatisty podporují žoldnéři vycvičení v Rusku

15. 1. 2018

V Rusku vycvičení žoldnéři pomáhají se zřízením polovojenské jednotky ve službách separatistického srbského lídra v Bosně, oznámily v pátek úřady v Sarajevu.

Zpravodajský web Žurnal přinesl informaci potvrzenou ministerstvem obrany v době, kdy na Západě rostou obavy z ruských pokusů destabilizovat Balkán a bránit rozšíření NATO do Černé Hory.

V úterý lídr bosenských Srbů Milorad Dodik uspořádal vojenskou přehlídku v Banja Luce, navzdory rozhodnutí ústavního soudu.

Podle zprávy Žurnalu milice nazvaná Srbská čest údajně vycvičená v "humanitárním centru" placeném Ruskem zakládá polovojenské oddíly, které mají být nasazeny proti Dodikovým oponentům.

Žurnal publikoval fotografie milicí v ulicích Banja Luky, v černých svetrech a v bojovém vybavení. Jeden z lídrů, Bojan Stojković, je bývalým srbským výsadkářem vycvičeným v Moskvě, který převzal vyznamenání od ruského generála Valerije Kaljakina.

Podle ministra obrany Dragana Mektiće jsou zpravodajské a bezpečnostní služby informovány o aktivitách této skupiny. Detaily ale neposkytl, protože zpracovává zprávu pro prokuraturu.

Podle Žurnalu se skupina rekrutuje ze srbského podsvětí a má se stát novou polovojenskou silou loajální k Dodikovi. S odvoláním na zprávu bezpečnostní služby list uvedl, že smyslem skupiny má být "možná intervence, pokud opozice bude usilovat o obstrukce fungování úřadů".

Podle zprávy napsal Stojković pod snímek Vladimira Putina na Instagramu: "Za takového prezidenta stojí za to položit život." Pod Dodikovu fotografii napsal: "Nikdo nám nemůže nijak ublížit, jsme silnější než osud."

Polovojenské jednotky se v Bosně objevily 15 měsíců poté, co se ruské zpravodajské služby zapletly do nepovedeného puče v Černé Hoře, při němž žoldnéři plánovali zaútočit na parlament, zabít premiéra Djukanoviće a zabránit vstupu země do NATO. Puč byl odhalen a Černá Hora v červnu vstoupila do NATO.

Bosenská vláda také usiluje o vstup do NATO, ale odpor v autonomní Republice srbské tomu překáží.

"To je součást větší změny mezinárodního řádu, která začala invazí do Gruzie, Sýrie, na Ukrajinu, vměšování do amerických voleb," říká Reuf Bajrović, bývalý bosenský ministr energetiky.

"Rusové se rozhodli využít své páky na Balkáně, aby dosáhli výsledku, který chtějí: Konce Daytonských mírových dohod a vytvoření srbského státečku."

Zdroj v angličtině: ZDE