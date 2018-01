Proč jsou někteří lidé kreativnější

18. 1. 2018

Na zajímavý článek, původně publikovaný na serveru The Conversation, upozorňuje prostřednictvím Facebooku Jiří Zlatuška. V krátkém překladu cituje: "Naše výsledky naznačují, že je tvůrčí mozek “zadrátován” odlišně a že tvořiví lidé jsou lépe schopni zapojit mozkové systémy, které spolu typicky společně nepracují. Je zajímavé, že tyto výsledky jsou konzistentní s nedávnými studiemi pomocí funkční magnetické rezonance, které se zaměřovaly na profesionální umělce, včetně jazzových hudebníků improvizujících melodie, básníků píšících nové řádky poezie a vizuálních umělců dělajících náčrtky knižních obalů. Pro to, abychom určili, zda jsou tyto sítě tvárné, nebo relativně pevné, bude potřeba dalšího zkoumání. Vede například to, že se zapíšeme do kurzu kreslení, k větší propojenosti mezi těmito oblastmi mozku? Lze posílit obecné schopnosti tvůrčího myšlení tím, že pozměníme propojení v síti? V současné době na tyto otázky odpovědi neznáme. Jako vědci musíme zapojit své vlastní tvůrčí sítě, abychom přišli na to, jak je zodpovědět."