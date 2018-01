Neonacistická hra o trůny: Plány Steve Bannona na ovládnutí Republikánské strany jsou v troskách

11. 1. 2018

Steve Bannon, jenž byl dlouho považován za blízkého přítele současného prezidenta, se připojil k Donaldu Trumpovi, aby mu v předloňských prezidentských volbách pomohl porazit kandidátku Demokratické strany Hillary Clintonovou.

Skutečnost, že Bannon ztratil klíčovou pozici v Breitbart News, maří jeho sen o rozkvětu nového politického hnutí, jež by se sloganem „Spojené státy především“ získalo zásadní vliv uvnitř Republikánské strany. Kritikové namítají, že strana by se tak posunula ještě více doprava a bělošští šovinisté by získali ještě větší moc, než je tomu nyní.

Steve Bannon se ale dnes mezi svými kolegy nachází v izolaci a jeho mecenáši se k němu obrátili zády.

Více informací v angličtině ZDE