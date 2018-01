Bannon: Setkání Trumpova týmu s Rusy v Trump Tower bylo zradou

3. 1. 2018



Steve Bannon, bývalý stratég Donalda Trumpa charakterizoval setkání Trumpova syna se skupinou Rusů v Trump Tower během prezidentské kampaně r. 2016 jako "zrádné" a "nevlastenecké". V knize autora Michaela Wollfa Bannon varuje, že vyšetřování spikutí Trumpova týmu s Rusy se soustředí na propírání špinavých peněz a předpověděl: "Rozbijí Dona Juniora v celostátní televizi jako vajíčko."



Wolffova kniha nazvaná Fire and Fury: Inside the Trump White House (Oheň a zuřivost: Uvnitř Trumpova Bílého domu) je založena na více než 200 interviewech s prezidentem a jeho vnitřním kruhem spolupracovníků. Wolff odhaluje situaci v Bílém domě, který se potácí od jedné vážné krize k druhé uprostřed trvalých neshod a válek mezi jeho pracovníky. Dokonce i nejbližší Trumpovi spolupracovníci vůči němu vyjadřují pohrdání.

Bannon je ústřední postavou v tomto dramatu. Vyjadřuje se zvlášť sžíravě o setkání Donalda Trumpa Juniora, Jareda Kushnera, šéfa Trumpovy kampaně Paula Manaforta a ruské právničky Natalie Veselnické v Trump Tower v New Yorku v červnu 2016. Trumpově kampani byly nabídnuty dokumenty ke "kompromitaci" Hillary Clintonové a Trump junior odpověděl v emailu: "Výborně!"Bannon v knize konstatuje posměšně: "Ti tři vysocí činitelé kampaně usoudili, že je dobrým nápadem setkat se s cizí vládou v Trump Tower v konferenční místnosti v 25. patře - bez právníků. Neměli tam právníky. I kdybyste zastávali názor, že to nebyla zrada, že to nebylo nevlastenecké, že to nebyl průšvih, a já si myslím, že to bylo toto všechno, měli jste zavolat FBI okamžitě."Vyšetřování, které provádí mimořádný vyšetřovatel Robert Mueller, je podle Bannona vyšetřováním propírání špinavých peněz. Minulý měsíc si na základě soudního příkazu Mueller vyžádal záznamy z Deutsche Bank, německé finanční instituce, která Kushnerovu realitnímu impérium půjčila miliony dolarů.Trump senior není v knize ušetřen. Wolff píše, že Thomas Barrack Jr., miliardář, který je jedním z nejstarších Trumpových společníků, údajně řekl příteli: "Nejen že je Trump šílenec, ale zároveň je taky blbý."Podrobnosti v angličtině ZDE