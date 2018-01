OLAF vydání zprávy a závěrů vyšetřování europoslancům neodmítl

5. 1. 2018

tisková zpráva



Praha – Europoslanec Tomáš Zdechovský se dnes ohradil proti informaci některých českých médií, že by mu OLAF odmítl vydat zprávu nebo závěry vyšetřování v kauze Čapí hnízdo. Tato informace není pravdivá.



O vydání závěrů vyšetřování Zdechovský oficiálním dopisem zažádal ve středu 3. ledna 2018 jak OLAF, tak eurokomisaře Günthera Oettingera a předsedu Evropské komise Jean-Claude Junckera. Žádné zamítavé stanovisko od nich do současné doby neobdržel a pevně věří, že ani neobdrží. Zdechovský nežádal v souladu s usnesením Nejvyššího státního zastupitelství o celou zprávu OLAF, ale zažádal pouze o závěr vyšetřování. Ten je možné v souladu s běžnou praxí europoslancům poskytnout.



Europoslanec Tomáš Zdechovský také oficiálně požádal, zda může být závěr vyšetřování OLAF projednán Kontrolním výborem Evropského parlamentu. Konečné rozhodnutí, zda a kdy tomu bude vyhověno, by mělo být známo v nejbližších několika dnech.











