Oceány se dusí. Obří mrtvé zóny se od padesátých let čtyřnásobně zvětšily, varují vědci

5. 1. 2018

Mrtvé sardinky v Chile, které se udusily v pobřežní zóně bez kyslíku



Oblasti bez kyslíku v otevřených oceánech a u pobřeží se v posledních desetiletích drasticky rozšířily. Ohrožuje to katastrofálně flóru a faunu v oceánech i lidstvo



Mrtvé oblasti oceánů neobsahující žádný kyslík se od padesátých let čtyřikrát zvětšily a pobřežní oblasti s minimálním obsahem kyslíků se zvětšily desetkrát. Většina mořských organismů nemůže v těchto oblastech přežít a v dlouhodobé perspektivě to povede k masovému odumírání biologických druhů. To bude mít katastrofální důsledky na stamiliony lidí, kteří závisejí na moři.





Obrovskou míru dezoxigenace způsobuje globální oteplování, protože v teplé vodě se drží méně kyslíku. Pobřežní mrtvé zóny vznikly v důsledku kontaminace hnojivy a kanalizace tekoucí z kontinentů do moří.



Tato analýza vyšla v časopise Science. Konstatuje se v ní: "Masové odumírání přírodních a biologických druhů v historii Zeměkoule bylo vždycky spojováno s teplým podnebím a oceány zbavenými kyslíku." Je nutno podniknout kroky proti globálnímu oteplování, ale i místní akce mohou zabránit mizení kyslíku v pobřežních oblastech. V Chesapeake Bay v USA a na řece Temže v Británii byla zavedena lepší zemědělská a kanalizační praxe, což vedlo k tomu, že mrtvé zóny zmizely. V současnosti však takové akce nejsou pro vlády prioritou.



Podrobnosti v angličtině



