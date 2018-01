Supervolební rok 2018?

Jisté jsou přeci jen daně a ....

4. 1. 2018 / Bohumil Kartous





Miloš zároveň ví, že druhý pokus je jedním z posledních prostředků vydírání, které má. I kdyby se stal podruhé prezidentem a podařilo se mu dokormidlovat tuto hru do cíle, jenž si předsevzal, jeho role se tím vyčerpá a zbude už jen hradní chamraď freneticky se snažící dodělat svůj business chráněný zdmi prezidentského úřadu. Zeman se začne za svého života stávat historií.





Pokud bude Zeman podruhé prezidentem, velmi pravděpodobně dojde na na další prezidentské volby ještě v roce 2018, nebo velmi blízko němu. Bude záležet na mnohém, ale určitě se najdou kandidáti, kteří budou chtít posbírat Zemanovy hlasy a přizpůsobí tomu veškerou svou rétoriku. Topolánek to prosím nebude. Bude to sice někdo podobně ochotný hrát maskota určitému marketingovému plánu a jít ve svých prohlášeních klidně na samotné etické a intelektuální dno, ale představa, že společnost je tak inertní, že si nepamatuje ani to, proč před pár lety poprvé Zemana volila, je naivní.





Bude to muset být kandidát, který ponese prapor byť jalového, ale protestu, stejně jako to spolehlivě dělal Zeman. Nejblíže k tomu má samotný Babiš, který by mohl, pokud se bude vše vyvíjet podle dosavadních předpokladů, ještě před krachem politické firmy Ano udělat poslední krok a přejít z role českého CEO do role předsedy pomyslné správní rady. Mohl by tím vyřešit mnohé, od pojistky proti případnému stíhání po neudržitelnost jeho politického podnikání. I z tohoto důvodu by mělo Babišovi vyhovovat, aby se Zeman stal znovu prezidentem a je téměř jisté, že pro to udělá, co bude v jeho silách.





Ať už bude Zeman prezidentem či nikoliv, pravděpodobnost předčasných voleb zůstává vysoká. Babiš totiž stále ještě nevymyslel, co udělá se zprávou OLAF, o jejímž obsahu už nikdo nepochybuje. ČR stáhla projekt Čapího hnízda ze seznamu podporovaných, což je signál naprosto jednoznačný. Zpráva asi ještě nějaký čas k dispozici nebude, ohrozilo by to společný prezidentský podnik Miloše a Andreje. Andrejova těžká hodinka odtikává i v Bratislavě, kde se posuzuje jeho estébácká příslušnost. Výsledek nejistý, nicméně dokumentace pravděpodobně spousta.





Nic z toho nemusí nutně znamenat, že by dali věrní voliči Babišovi kvinde. Jenže ve hře je pořád trestní stíhání, z nějž se sice může vyzout imunitou chráněný Babiš, pokud udělá hodně ústupků, ale ne jeho rodina. A rodina je pravděpodobně to, co Babišovi dělá největší starosti. Ono být premiérem nebo prezidentem a mít manželku v kriminále, to je asi představa, kterou asi nechce akceptovat ani chorobně ambiciozní oligarcha. Ale třeba se pletu, vždyť moc si žádá oběti a někdo z blízkých by se najít mohl. On to na sebe nakonec vždycky někdo vezme, když se mu slíbí dostatečná kompenzace. Možná by se o tom Andrej mohl poradit s Mirkem.





Proti předčasným parlamentním volbám tak při těžko řešitelné situaci ve sněmovně stojí vlastně jen fakt, že kromě Babiše mají ostatní strany obrovské dluhy, nebo aspoň hluboko do kapsy, a nemají na to vést kampaň. Jejich ochota jít do předčasných voleb za situace, kdy je Ano v čele s Babišem stále na scéně, bude mizivá. Na druhou stranu, pokud dojde vlivem probíhajících a nadcházejících událostí k uvolnění Babišových voličů na politickém trhu, nepochybně vzniknout nové politické subjekty a tlak na předčasné volby se stane neudržitelným. A v tu dobu už třeba Zeman nebude hrozit pěstičkou...

Miloš Zeman, bude-li prezidentem, bude jím krátce. A ani to nemá jisté. Vše stojí na doposud fungující a úzké vazbě mezi prezidentskou kanceláří a současným CEO České republiky Andrejem Babišem. Je to prosté: Andrej potřebuje příslib druhého pokusu a Miloš potřebuje, aby Andrej v určitém okamžiku vstal a řekl, že Miloš je ten nej prezident, jakého si může ČR přát. Jinak nebude druhý pokus.