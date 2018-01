Prezidentské volby budou hlasováním o Zemanovi

7. 1. 2018 / Boris Cvek

Je jasné, že mnoho lidí, zejména těch, kteří dlouhodobě sledují a komentují veřejné dění, se nyní zabývá otázkou, koho vlastně volit za prezidenta, který kandidát je lepší v tom či onom. Pro mne ta otázka prezidentské volby ovšem od začátku stojí jinak. Kdybych měl říci, kdo by podle mne osobně byl nejlepší prezident z těch lidí, kteří kandidují, byl by to asi Pavel Fischer. Nicméně volby jsou reálný společenský děj, jehož se účastní mnoho lidí, nikoli jenom já.





Je jisté, že obrovská část těchto lidí bude volit Miloše Zemana a že Miloš Zeman postoupí do druhého kola. Nic proti tomu, plně respektuji jejich svobodu volby. Nicméně otázka prezidentských voleb pro mne stojí takto: bude prezidentem Miloš Zeman, nebo někdo jiný? Jestliže to má být někdo jiný, musí se do druhého kola dostat kandidát, který je Zemana schopný porazit. A to, zda je schopný někdo současného prezidenta porazit ve volbách, nezáleží – světe div se – na mých preferencích. Záleží to na obrovském množství lidí a součtu jejich preferencí.

Jestli mne něco na těchto volbách irituje, nejsou to Zemanovi voliči, ti jednají poměrně logicky a čitelně, ale naopak to jsou lidé, kteří chtějí, aby Zeman už nebyl prezidentem, stejně mu však chtějí dát do druhého kola kandidáta, kterého on slupne jako malinu. S takovou se může stát, že prezident Zeman po pěti letech vykonávání úřadu tak, jak jej vykonával, získá ještě silnější mandát občanů, než měl v roce 2013. Bude se tím pak moci ohánět a ještě výrazně přitvrdit. Na cokoli, co mu bylo vytýkáno v posledních pět letech, prostě řekne: voliči to tak chtějí, mám ještě silnější podporu, než jsem měl.

Když tedy vidím, že většina občanů tohoto státu podporuje Zemana, nebo Drahoše, a že tedy jiný kandidát nemá šanci Zemana v druhém kole porazit, budu volit s respektem k realitě a budu zvažovat reálné důsledky své volby. Uvědomuji si taky velice dobře, že bude velice záležet na tom, v jaké pozici oba případní postupující do druhého kola půjdou. Jestliže např. Miloš Zeman postoupí se 40% hlasů a jeho protikandidát v důsledku rozdrobení Zemanových odpůrců bude mít jen 15% hlasů, bude mnohem obtížnější Zemana v druhém kole porazit než v případě srovnatelné podpory obou kandidátů v prvním kole volby. Rozhodnutí nepřinesou ti voliči, kteří mají jasno a kterými nepohne nic, ale ti váhající, na něž může mít výsledek prvního kola velký vliv.

Podezřívám kandidáty, že většině z nich vlastně nejde o nějaký deklarovaný veřejný zájem, ale o to, aby se zviditelnili, a to i za cenu, že tím de facto pomohou současnému prezidentu, proti němuž se vymezují. Je to velmi podobné jako roztříštěnost opozice proti Andreji Babišovi, kde taky nakonec jde především každému subjektu zejména o tu jeho značku.