Wolff: Kam mám poslat bonboniéru?

5. 1. 2018









Deník Guardian k tomu dodává, že znepokojení ohledně duševního zdraví Donalda Trumpa není nijak nové. Trumpovo vysoce provokativní chování vyvolává znepokojení veřejnosti a ve Washingtonu se hovoří o možnosti aktivovat 25. dodatek americké ústavy, který umožňuje, aby byl prezident odstraněn z úřadu, pokud rozhodne viceprezident a většina kabinetu, že není fyzicky či duševně schopen vykonávat úřad. Problém je, že odvolání prezidenta by musely schválit dvoutřetinovou většinou obě komory amerického parlamentu, což je nerealistické.

V minulých dnech se Trump vychloubal, že má "větší jaderný knoflík než severokorejský diktátor Kim Jong un". Vyvolalo to znepokojení, že by mohl způsobit jadernou válku a zlikvidovat lidstvo.

Minulý měsíc svědčil v Kongresu Bandy Lee, náměstek klinického profesora z Yale School of Medicine, ohledně potenciálních rizik spojených s chováním Donalda Trumpa. Lee se specializuje na studium, předpovídání a prevenci násilí. Uvedl, že on a další psychiatři se rozhodli svědčit, protože "nebezpečí se stalo bezprostředním". Trump už projevuje verbální agresivitu, vychloubá se ohledně sexuálních útoků a na svých shromážděních vyvolává násilí.

"Přitahují ho mocné zbraně a provokuje nepřátelský stát, který už má nestabilního předáka a je to jaderná mocnost. Všechny tyto znaky nejsou jen nebezpečné, ale je to nejkataklysmatičtější druh násilí, který by mohl skoncovat se životem, jak ho známe."

V říjnu zredigoval Lee knihu Nebezpečný případ Donalda Trumpa, která obsahuje 27 esejů od psychiatrů, kteří hodnotí chování amerického prezidenta.

Zdroj v angličtině ZDE



"Kam mám poslat bonboniéru? Nejenže mi Trump pomáhá prodávat mé knihy, ale zároveň mi pomáhá dokazovat, že to, co jsem v knize napsal, je pravda. Je naprosto neuvěřitelné, že by se pokoušel prezident Spojených států zabránit vydání nějaké knihy. To se neděje. Nestalo se to od žádných jiných prezidentů a neudělal by to ani ředitel středně velké soukromé firmy."Trumpův právník požadoval, aby bylo vydání Wolffovy knihy potlačeno. Nakladatel reagoval tím, že její vydání urychlil. Vyšla už dnes, v pátek, namísto až v úterý 9.1.Trump ve čtvrtek zaútočil na Wolffa na Twitteru: "Nařídil jsem, aby měl tento autor podvodné knihy nulový přístup do Bílého domu (odmítl jsem ho mnohokrát). Nikdy jsem s ním pro tu knihu nemluvil. Plná lží, zkresleností a zdrojů, které neexistují."Wolff, mediální kritik a komentátor, reagoval: "Co jsem tedy v tom Bílém domě dělal, když mě tam tedy nechtěl? Samozřejmě jsem s prezidentem mluvil. Zda si uvědomoval, že to je interview, to nevím, ale v žádném případě to nebylo off the record."Autor strávil s Trumpem během volební kampaně asi tři hodiny a pak také čas v Bílém domě, "takže moje povědomí o Donaldu Trumpovi je značně signifikantní".Dodal: "Ale ještě více k věci, a o to v této knize vlastně jde: hovořil jsem s lidmi, kteří mluvili s prezidentem denně, někdy každou minutu. V tomto smyslu jsem se zabýval jedinou otázkou, když jsem zahájil práci na této knize: Jaké to je pracovat s Donaldem Trumpem, jak se dá pracovat s Donaldem Trumpem, a jaký máte pocit, když jste pracovali s Donaldem Trumpem?"Wolffova nová kniha je založena na údajně pravidelném přístupu do západního křídla Bílého domu a na více než 200 interviewech, včetně rozhovorů s Trumpem. Na otázku, jak se Wolffovi podařilo získat tak pozoruhodný přístup, odpověděl: "Samozřejmě jsem říkal všechno, co bylo nutné, abych získal ty informace."Bílý dům knihu opakovaně odmítá jako "bulvární drby", "ubohou", "zoufalou", a "plnou lží" a někteří komentátoři v médiích zpochybnili Wolffovu důvěryhodnost.Wolff reagoval, že jako každý novinář má nahrávky a poznámky a "je naprosto spokojen" se vším, co v knize napsal."Mou důvěryhodnost zpochybňuje člověk, který má menší důvěryhodnost než snad kdokoliv, kdo kdy chodil na této planetě," řekl.Stoprocentně si za vším, co v knize napsal, stojí.Hlavním tématem Wolffovy knihy je, zda je Trump vůbec schopen vykonávat prezidentský úřad. Wolff dodal: "Řeknu vám o jedné charakteristice, o níž se zmiňovali všichni. Všichni říkají, 'On je jako dítě', a co tím myslí, že on má potřebu okamžitého uspokojení. Všechno je to jenom o něm. Musí být v každém okamžiku uspokojen. Říkají, že je blbec, že je idiot. Nezapomínejme, že tenhle člověk nečte, neposlouchá, takže je jen jako míček v automatu, který střílí do stran."Podrobnosti v angličtině ZDE