PŘEKLADATELSKÁ POZNÁMKA:

Wolffova kniha o Trumpovi se opravdu nejmenuje "Oheň a hněv"

10. 4. 2018 / Jan Čulík

Vidím v pražském metru i jinde reklamu na český překlad knihy Michaela Wolffa Fire and Fury. V češtině mu dali naprosto nesrozumitelný název Oheň a hněv. Ten nesprávný překlad už samotného názvu vypovídá o tom, jak vysoké jsou kulturní bariéry mezi českým a mezinárodním, především anglosaským prostředím.





Lidi v ČR se často snaží učit cizí jazyky tím, že se biflují slovíčka. Mám pro ně smutnou zprávu: tak se jazyk nenaučíte, protože izolovaná slova bez kontextu nemají samostatný význam. Musíte se učit celé fráze nebo věty, teprve kontextem nabývá slovo konkrétního významu. (Nejlepší je přeložit si nějaký cizí text, aby tomu člověk rozuměl, a pak si jeho audionahrávku pouštět opakovaně do zblbnutí, až vám vejde do krve. Tak se jazyku naučíte.)



Slovo "Fire" v tomto případě vůbec neznamená "oheň", ale "palba". A "Fury" je "fúrie", tedy "zuřivost". Wolffova kniha se v češtině měla jmenovat "Palba a zuřivost v Bílém domě" - což je daleko přesnější název pro to, o čem Michael Wolff podává svědectví. Vždycky je nutno zohlednit kontext, nepřekládat slova mechanickými ekvivalenty,ale uvážit, co daný výraz v daném jazyce znamená, jak působí, a pak v cílovém jazyce hledat vyjádření, které by tomu odpovídalo.



Samozřejmě, i překlad názvu Wolffovy knihy jako "Palba a zuřivost" má své úskalí, i když vyjadřuje daleko přesněji, co se děje v dnešním Bílém domě než nesmyslný název "Oheň a hněv". Zejména to druhé slovo, "zuřivost", je dlouhé a nevešlo by se na obálku v téže grafické úpravě jako v angličtině.



Angličtina také ráda používá pro zdůraznění názvů či hesel aliteraci, zvyklost, že slova začínají tímtéž písmenem, v tomto případě písmena "f". V češtině jsme to v překladu ztratili, ovšem čeští čtenáři na něco takového nejsou zvyklí a kdyby všechna slova začínala stejným názvem, působilo by to hodně mechanicky.



Četl jsem Wolffovu knihu hned v lednu, když vyšla, vzal jsem si ji do transatlantického letadla. Jenže, musím se přiznat, že ačkoliv jsem měl být ke knize přikován tím osmihodinovým transatlantickým letem, jaksi jsem se nemohl začíst. Potíž je, že všechny skandální informace, obsažené v této knize, byly dávno medializovány v tisku, takže jediné, co z knihy pro čtenáře zbylo, byl vlastně jen docela nezajímavý, podrobný kontext.



To byl aspoň můj dojem, takže knihu jsem zatím nedočetl.

