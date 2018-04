Julia Skripalová "byla propuštěna z nemocnice"

10. 4. 2018

Měsíc poté, co byla Julia Skripalová a její otec otráveni nervovou látkou, byla nyní podle zpráv Julie Skripalová propuštěna z nemocnice v Salisbury. Skripalová přiletěla do Británie 3. března 2018, den předtím, než byla se svým otcem údajně otrávena novičokem. BBC v úterý informovala, že Skripalová byla odvezena na bezpečné místo, nemocnice se k tomu odmítla vyjádřit.Náměstkyně šéfa nemocnice v Salisbury Christine Blanshard také potvrdila, že i Sergej Skripal "reaguje dobře na léčbu, rychle se jeho stav zlepšuje a už není v kritickém stavu".Svědectví Skripalových může být důležité při zjišťování důvěryhodnosti tvrzení britské vlády, že je "vysoce pravděpodobné", že na Skripalovy provedl atentát ruský stát.Moskva vede zuřivou mediální válku ve snaze britský postoj zdiskreditovat. Bude se zřejmě snažit dostat Julii Skripalovou zpět do Ruska.Podrobnosti v angličtině ZDE