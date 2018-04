Facebook a Cambridge Analytica čelí hromadné žalobě od uživatelů Facebooku

10. 4. 2018









Kromě Facebooku a firmy Cambridge Analytica jsou žalovány ještě firmy SCL Group Limited a Global Science Research Limited (GSR).





Ředitelem firmy Cambridge Analytica byl v roce 2014, kdy byla data z Facebooku ukradena, Steve Bannon.





V žalobě je také jmenován neurovědec z Cambridge University Aleksandr Kogan, zakládající ředitel firmy GSR.





Firmy jsou žalovány podle amerického Zákona o uložených komunikacích. Zákon umožňuje uvalení pokuty v minimální výši 1000 dolarů za každý jednotlivý případ porušení zákona. Znamená to, že pokud by Facebook prohrál, musel by zřejmě zaplatit pokutu ve výši 70 miliard dolarů.





Facebook začal konečně informovat své jednotlivé uživatele o tom, že jim byla ukradena osobní data. Odhaduje se, že aplikace s názvem This is Your Digital Life, kterou vytvořili Kogan a Cambridge Analytica, zneužila osobní data od 87 milionů lidí.





V USA to bylo více než 70 milionů lidí, v Británii 1,1 milion, v Kanadě 600 000 lidí, v Indii 550 000 lidí a v Austrálii 310 000 osob.