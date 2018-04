Američtí republikáni se obávají, že Trump propustí Roberta Muellera

11. 4. 2018





Donald Trump reagoval nesmírně zuřivě, když agenti FBI provedli policejní razii v kanceláři jeho osobního právníka a dlouholetého stoupence Michaela Cohena. Trump tu razii interpretoval jako bezprecedentní útok proti vnitřnímu kruhu svých stoupenců. Vyvolalo to v Republikánské straně znepokojení, že se Trump pokusí propustit mimořádného vyšetřovatele Roberta Muellera, který vyšetřuje údajné zásahy Moskvy do amerických prezidentských voleb v roce 2016 a údajné spiknutí mezi Trumpovou kampaní a Moskvou.



Trump v úterý zuřivě na Twitteru odsoudil tuto razii: "Důvěrnost vztahu právník-klient VZALA ZA SVÉ! JE TO TOTÁLNÍ HONBA NA ČARODĚJNICE!" Tvrdil, že jde o útok proti samotnému "americkému státu".





Četné hlasy v Republikánské straně jsou však znepokojeny, že Muellerovo propuštění by muselo znamenat likvidaci velké části amerického ministerstva spravedlnosti a vyvolalo by to obrovskou krizi.



Razie v Cohenově úřadě se Trumpa dotkla osobně víc než jakýkoliv jiný tlak na Bílý dům. Jeho reakce o likvidaci důvěrnosti vztahu právník-klient byla reakcí na informaci, že policie zkonsfiskovala Trumpovu korespondenci s Cohenem.



Cohen zaplatil nedlouho před volbami v roce 2016 herečce v pornografických filmech Stormy Danielsové 130 000 dolarů. Danielsová se chystala zveřejnit skutečnost, že Trump s ní měl sexuální poměr, což se Cohen a Trump pokoušeli zpochybnit.



Muellerovo vyšetřování dosud vedlo k obvinění 19 osob a tří firem v Rusku. Bývalý poradce pro národní bezpečnost Michael Flynn, poradce pro zahraniční politiku George Papadopulos a Manafortův zástupce Rick Gates přiznali vinu.



Cohenova loajalita vůči Trumpovi ve věci platby Stormy Danielsové ho zřejmě dostala do právních potíží. Organizace Common Cause žaluje Trumpa a tvrdí, že Cohenova platba Stormy Daniels byla ve skutečnosti finančním příspěvkem do Trumpovy předvolební kampaně a že porušila zákon o financování předvolebních kampaní. Trump ty peníze Cohenovi nikdy nevrátil.



