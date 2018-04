Guardian: Trumpovy útoky proti Asadovi nejsou bez rizika, není to ale třetí světová válka

14. 4. 2018





Trump oznamuje útok proti Sýrii:







Americký úder proti Sýrii, s britskou a francouzskou účastí, byl relativně omezený. Byl to útok proti cílům spojovaným s chemickými zbraněmi.



Šlo o daleko silnější údery, než byl loňský útok proti syrské letecké základně. Tehdy odpálily USA 59 střel značky Tomahawk. Tento týden USA použily dvojnásobné množství zbraní, letadla i střely. Není to ale velká eskalace. Útoky byly vedeny proti leteckým základnám, výzkumné infrastruktuře a skladům údajně používaným pro chemické zbraně.

Hlavním cílem, kromě snahy přimět Asada, aby přestal užívat chemických zbraní, bylo držet se co nejdále od ruských a íránských postavení.Navzdory ruské rétorice o možné odplatě v případě útoku, ve skutečnosti nemá Rusko ani tak velkou vojenskou moc, jakou mělo za Sovětského svazu, a Moskva usiluje stejně jako Washington o to vyhnout se konfliktu. Ve všech oblastech mimo jaderné zbraně mají Spojené státy těžkou vojenskou převahu ve zbrojení.USA ročně vydávají na obranu 550 miliard dolarů. Rusko 70 miliard dolarů. Například, Rusko má jednu stárnoucí letadlovou loď, zatímco USA mají 20.Ve snaze vyhnout se konfliktu USA varovaly předem Rusko, že se útok bude konat a informovalo o leteckých koridorech, které budou použity, nikoliv však o cílech útpoků.Cílem amerického útoku nebyla změna režimu, Asadův prezidentský palác vysoko na kopci nad Damaškem, byl ponechán nedotčen. Asad může být v podstatě s útokem spokojen.Američané, Britové a Francouzi nezaznamenali žádné ztráty. Existovalo riziko od relativně moderního protileteckého obranného systému, jímž Rusko vybavilo Sýrii. Ten proti západním stihačkám střílel, ale netrefil se.Jiným potenciálním rizikem bylo, že by zásah chemických zbraní mohl způsobit rozšíření jedu. Avšak podle britských chemických expertů bylo takové riziko minimální.Podrobnosti v angličtině ZDE