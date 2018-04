Americké zájmy v Sýrii přesahují odstrašování od použití chemických zbraní

13. 4. 2018

USA mají vitální americké národněbezpečnostní zájmy v Sýrii překračující odstrašení od použití chemických zbraní, napsala Jennifer Cafarella.

Tyto zájmy zahrnují:

Porážku a-Kájdy a ISIS a zajištění vzniku funkčního a legitimního sunnitskoarabského vedení, které předejde dalšímu vzniku džihádistických aktérů.

Vytlačení íránských vojenských sil a většiny íránských proxies ze Sýrie, aby byli zabezpečeni američtí spojenci a partneři v regionu, aby byl Íránu upřen přístup k syrským ekonomickým zdrojům, aby byl omezen regionální sektářský konflikt, který pohání rekrutaci džihádistů, a aby došlo k omezení ruské schopnosti nasazovat jednotky prostřednictvím íránských základen.

Omezení íránského vlivu na syrskou vládu a území.

Zajistit vznik sunnitskoarabských ozbrojených sil a vládních struktur, které: Jsou sunnitskoarabskými komunitami v Sýrii považovány za legitimní, ochotné a schopné vyhnat ISIS a al-Kájdu a udržet je mimo své území, schopné a ochotné sloužit jako prostředníci povstalecké syrské sunnitskoarabské komunity při jednáních s prorežimní alávitské komunity a s dalšími aktéry.

Dotáhnout válku v Sýrii do stabilního a trvalého konce prostřednictvím jednání s výsledkem přijatelným pro všechny strany, který umožní uprchlíkům návrat způsobem zajišťujícím, že džihádističtí aktéři nezískají útočiště mezi nově usídleným a nezabezpečeným obyvatelstvem.

Deeskalovat soupeření mezi Tureckem, Ruskem, Íránem a státy Perského zálivu, které hrozí regionální válkou a vytváří podmínky pro velmocenský konflikt na Blízkém východě.

Prezidenta Trumpa nečekají v Sýrii snadná rozhodnutí. Žádoucí možnosti mizely po osm let občanské války. Náklady a obtížnost jednání v Sýrii ovšem jedině porostou, čím déle se USA budou snažit zmíněným problémům vyhnout. Válka bude dál eskalovat. Rusko, Írán, Asad a Turecko útočí na americké jednotky a lokální partnery v Sýrii. Izrael a Írán vykazují eskalační vzorec, který se rychle může rozvinout v regionální válku. Stažení omezených amerických sil ze Sýrie by vytvořilo vakuum, které by vedlo k další eskalaci, nebo umožnilo americkým protivníkům posílit.

Sílící mezinárodní konsensus ohledně útoku na Asada za použití chemických zbraní a přivedení jeho podporovatelů k odpovědnosti poskytuje příležitost. Prezident Trump by měl prosadit vedení, jemuž se Obamova administrativa vyhýbala, a nalézt v Sýrii novou cestu vpřed.

Celý text v angličtině: ZDE