Izraelský voják zastřelil neozbrojeného Palestince a pak oslavoval, označil ho za "kurvu"

11. 4. 2018

Israeli soldier shoots an unarmed Palestinian and then celebrates, calling him a “Son of a B***h”. pic.twitter.com/8byDZtr1fK — Al Jazeera English (@AJEnglish) April 10, 2018

Na tomto videu je izraelský voják, který zastřelí neozbrojeného Palestince a pak oslavuje."Ne růžový, já jsem na tom modrém.""Výborně. To je video, ano!""Kurva.""Tys to natočil?""To je video!!""Už běží ho odnést.""Samozřejmě, že jsem to natočil."Izraelská armáda konstatuje, že ten incident vyšetřuje. Záběry byly zveřejněny v době, kdy Izrael čelí kritice, že na hranici s Gazou střílí civilisty. Hlavní prokurátor u Mezinárodního soudního dvora varoval, že střílení na demonstranty je zřejmě porušením mezinárodního práva.Nejméně 31 lidí bylo usmrceno a více než 1600 zraněno izraelskými vojáky od začátku protestů dne 30. března.