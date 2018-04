Severokorejští otroci pracují v Evropě. Dnes

17. 4. 2018

"Jsou jako my za komunismu. Vědí, proč nesmějí mluvit." North Korean slaves.



In Europe.



Today.

https://t.co/R9l2ExJBIk pic.twitter.com/zzFG5CZq6v — Andrew Stroehlein (@astroehlein) April 16, 2018 Odhaduje se, že 150 000 otroků ze Severní Koreje každoročně je posíláno na práci do zahraničí. Vydělávají pro severokorejský režim více než miliardu dolarů ročně. Tyto peníze financují především severokorejský program vývoje jaderných zbraní. Uvádí to bývalý severokorejský velvyslanec v Británii Thae Yong Ho. Program nefinancuje severokorejské hospodářství, ale luxusní život rodiny severokorejského diktátora, jaderný program a armádu.



"They're like us during communism. They know why they're not allowed to talk." - Polish shipyard security guard about North Korean slaves working in Poland... pic.twitter.com/hBUUAHcXAT — Andrew Stroehlein (@astroehlein) April 16, 2018 Odhaduje se, že 150 000 otroků ze Severní Koreje každoročně je posíláno na práci do zahraničí. Vydělávají pro severokorejský režim více než miliardu dolarů ročně. Tyto peníze financují především severokorejský program vývoje jaderných zbraní. Uvádí to bývalý severokorejský velvyslanec v Británii Thae Yong Ho. Program nefinancuje severokorejské hospodářství, ale luxusní život rodiny severokorejského diktátora, jaderný program a armádu. Tým mezinárodních novinářů vyšetřuje toto téma v Číně, v Rusku a v Polsku už dva roky. Ve Vladivostoku v Rusku předstírali, že si chtějí koupit byt, novináři se setkali se skupinou severokorejských pracovníků pracujících v činžácích. Tajné natáčení:





"Kolik tady vyděláváte?"



"No, v tuto chvíli jdou veškeré výdělky našemu kapitánovi."



"Kapitánovi? Člověku, který vám velí? Rusovi?"



"Ne, Severokorejci."



Tito pracovníci se báli hovořit otevřeně s lidmi, které neznali. Avšak jeden pracovník promluvil anonymně s korejským novinářem:



"Zacházejí tu s vámi jako se psem a musíte žrát hlínu. Musíte se vzdát toho, že jste člověkem."



I on svědčil, že musejí odevzdávat většinu svého výdělku.



"Někteří tomu říkají 'stranická povinnost'. Jiní tomu říkají 'revoluční povinnost'. Ti, kdo neplatí, tu nesmějí zůstat. Před deseti lety to bylo asi 150 000 rublů (260 dolarů) měsíčně. Teď je to dvojnásobek."



V polských docích pracuje asi 800 Severokorejců, většinou jako svářeči a dělníci. V městě Szczecin, novináři předstírali, že jsou zástupci zaměstnanecké agentury, měli možnost promluvit s hovorným bezpečákem: "Severokorejci jsou po celém Szczecinu. Pracují tady i v dalších firmách. Mají nás rádi jako za komunismu. Víte, proč nesmějí mluvit. Mohlo by je to přilákat na Západ."



Bezpečák seznámil novináře s šéfem severokorejského týmu:



"Naši lidi jsou tady v Polsku čistě za prací. Mají jen neplacenou dovolenou. Když máme těsné lhůty, pracujeme bez zastávky."



"Ne jako Poláci."



"Ne jako Poláci, kteří pracují jen osm hodin a pak jdou domů. My ne. My pracujeme tak dlouho, jak je to nutné."



Severokorejské velvyslanectví ve Varšavě sděluje, že jejich občané pracují v souladu s polskými zákony i s předpisy Evropské unie. Polská vláda tvrdí, že Severokorejce pravidelně kontroluje a neexistují žádné důkazy, že by peníze posílali zpět do Severní Koreje. Uvádí, že Polsko přestalo vydávat Severokorejcům nová pracovní povolení.



Polský manažer ve firmě JMA provádí utajené novináře po docích:



"Tady je ubytování pro Ukrajince a pro Asiaty. To je náš 'hotel' pro ty lidi."



"Takže oni bydlí přímo na svém pracovišti?"



"Ano, ano, aby nemuseli cestovat daleko. Protože kdyby bydleli ve městě, nemuseli by po víkendu najít cestu zpět."



Později přiznal, že začíná být obtížnější získávat pro Severokorejce pracovní povolení. Avšak tu praxi hájil:



"Lidé říkají, že to podporuje severokorejský režim. A lidi to nechtějí. To chápeme. Ale na druhé straně, když z toho mají něco i obyčejní pracovníci, jestli tedy z toho něco mají, pak je to dobrá věc. Protože se podívají do světa. A dostanou pár zlotých nebo dolarů. A to pravděpodobně pomáhá celé rodině."



Bývalý severokorejský velvyslanec v Londýně: "Není pochyb o tom, že peníze vydělané v zahraničí pomáhají severokorejským rodinám přežít. Ale měli bychom kvůli tomu zrušit sankce? Jak máme zastavit trvalý severokorejský pokrok v oblasti jaderných zbraní a interkontinentálních střel?"



Firma JMA v oficiálním prohlášení popřela, že zaměstnává Severokorejce a dodala, že pokud je jí známo, všichni její zaměstnanci pracují legálně. OSN v prosinci schválila nové sankce, které by měly zabránit vysílání Severokorejců do zahraničí, avšak hostitelské země mají dva roky na to, aby tyto sankce zavedly.

0