Neuvěřitelná sprosťárna britského státu - za níž nese odpovědnost Theresa Mayová

Britské ministerstvo vnitra v roce 2010 skartovalo veškerou imigrační dokumentaci o příchodu lidí z Karibiku do Británie v padesátých a v šedesátých letech a pak začalo sdělovat lidem, kteří od ministerstva vyžadovali potvrzení, kdy do země přijeli, že "žádné takové informace tedy nemáme". Dokumentace byla skartována přesto, že i samotní pracovníci ministerstva vnitra varovali, že to znemožní občanům z Karibiku potvrdit své právo na trvalý pobyt v Británii.

Dokumentace o tom, kdy imigranti z Karibiku přišli do Británie, je klíčově důležitá, protože britský imigrační zákon z roku 1971 dal těmto všem těmto lidem, kteří se do té doby usadili v Británii, právo trvalého pobytu v zemi.

Dokumentace o jejich příjezdu do Británie v padesátých a šedesátých letech byla ministerstvem vnitra skartována v době, kdy byla ministryní vnitra mstivá, omezená a zlá nynější premiérka Theresa Mayová.

Windrush story gets worse. Home Office destroyed landing cards in 2010, then told people who asked for proof of their arrival 'we can't find you in our system': https://t.co/M8z3dG5MBu — Kate McCann (@KateEMcCann) April 17, 2018





Když sledujeme neuvěřitelnou nekompetentnost, nemluvě o nelidskosti dnešní britské vlády ohledně jejího přístupu ke karibské generaci imigrantů Windrush, můžeme vážně důvěřovat téhle kabale ohledně něčeho tak složitého, jako je brexit?

