Miloš Zeman ještě může učinit státnické gesto

Jak dlouho je ještě udržitelné veřejné tajemství o kondici Miloše Zemana?

19. 4. 2018 / Bohumil Kartous

Neustálé ujišťování prezidentské kanceláře a samotného prezidenta, že spekulace o jeho zdravotní stav není vážný, neustále narušují další a další spekulace, vycházející z politického prostředí, že zdravotní stav prezidenta je více než vážný. Viditelně slabý, špatně se pohybující, rychle hubnoucí a stárnoucí Miloš Zeman se téměř nevyskytuje na veřejnosti, tráví většinu času v Lánech.. Je veřejným tajemstvím, že v zákulisí probíhá jednání uvnitř stran o tom, kdo by měl být připraven na to, že ohlásí prezidentskou kandidaturu v příštích prezidentských volbách. Andrej Babiš má údajně připraveno prohlášení, čeká se pravděpodobně už jen na první oficiální informaci. Jenže ta nepřichází. Mezi tím prezidentský úřad ovládá několik pochybných existencí, jimiž se Miloš Zeman tak neomylně obklopil...





Miloš Zeman je už tak většinu času "internován" v Lánech. Míra neschopnosti Miloše Zemana vykonávat úřad z logických důvodů nebude stoupat. Bude klesat. Už dnes je velká část práce prezidentského úřadu mimo jakoukoliv kontrolu prezidenta a v rukou bizarního dua Nejedlý - Mynář. To jsou lidé, jejichž budoucnost, a docela pravděpodobně i zachování práv svobodného občana, závisí na churavějícím prezidentovi. Dobře si uvědomují svou bezvýchodnost a začíná u nich vzrůstat panika, alespoň podle dostupných informací. Oni sami začínají svým chováním ujišťovat okolí, že spekulace o zdraví Miloše Zemana nejsou spekulacemi.





To se buď bude táhnout až do doby, kdy se prezident rozhodne abdikovat, nebo do okamžiku, kdy se shodnou obě komory parlamentu, že i přes setrvání prezidenta v úřadu přejdou všechny pravomoci na vládu a parlament. A ten okamžik pravděpodobně nastane relativně brzy.

Na supervolební s rok 2017 naváže s relativně vysokou mírou jistoty supervolební rok 2018. Je možné, že proběhnou všechny volby kromě krajských. Vědomí současných politiků o tom, že je v mnoha otázkách těžké předvídat, povede spíše k odkládání zásadních rozhodnutí a k trvání politického limba.





Miloš Zeman, je-li ještě schopen, případně okolí prezidenta, budou muset učinit zásadní rozhodnutí. Miloš Zeman ještě může zachránit alespoň zbytky své cti, zachovat se jako státník, byť svým dětinským jednáním přivedl tuto zemi do stavu zbytečné vnitřní politické nejistoty. Držme mu palce.



Na relativně nedávném setkání se starosty vesnic roku 2017 pronesl Miloš Zeman ob. Nicméně ještě před několika měsíci běžná prohlášení, že je naprosto zdráv, už neopakuje. Vzhledem k tomu, že Zemanovy projevy je třeba z faktického hlediska podrobovat výrazné skepsi, je třeba si přeložit toto prohlášení zhruba tak, že spekulace o vážné nemoci už nelze nadále vyvracet poukazy na to, jak skvěle se Miloši Zemanovi daří