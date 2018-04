20. 4. 2018

Novinky zamlčely polovinu zajímavého příběhu v článku













Diváci, kteří přijdou se svastikou na rukávu, budou mít Taboriho představení Mein Kampf skutečně zadarmo, píše Ladislav Nedbal. Ti ostatní budou muset platit vstupné, ale budou moci si vybrat buď zůstat bez označení, nebo si připnout Davidovu hvězdu. Další chybějící informací je, že prokuratura už sdělila, že tento přístup divadla je v rámci svobody tvorby přípustný a že se tím nebudou zabývat. Podstatou záměru divadla je uměleckými prostředky poukázat na úplatnost nás občanů a na to, jak snaha o získání osobní výhody vede snadno k popření zásad. Plná informace je pro "novináře" z Novinek, ale hlavně pro nás ostatní ve všech německých médiích, třeba ve









Po pravdě vůbec si nedovedu představit, jak to v Konstanz dopadne, ale spíš odhaduji, že bude drtivá převaha platících diváků. Nedělal bych z toho ale žádné velké závěry. Může to také znamenat jen, že určitý typ zištných jedinců do divadla nechodí a, pokud už ano, tak ne na Taboriho. Možná bych lépe odhadl, jak by takové představení dopadlo v Čechách, nebo ne?