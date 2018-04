Pro stoupence Czexitu: Brexit bude stát Británii nejméně 17,8 miliard Kč týdně

18. 4. 2018

Brexiteers have competing scenarios to inflict pain on the UK: Choose your favourite disaster... https://t.co/vVgNXGMctP pic.twitter.com/drIDMuahI9 — Andrew Stroehlein (@astroehlein) April 18, 2018

Studie profesora Jonathana Portese pro thinktank Global Future dospěla k názoru, že i "individuální" dohoda mezi EU a Británií, specificky "zaměřená" na britské potřeby, bude znamenat, že britská ekonomika přijde o 40 miliard liber (1160 miliard Kč) ročně. Pokud by Británie vypadla z EU bez jakékoliv dohody, stálo by to její ekonomiku 81 miliard liber (2349 miliard Kč) ročně.Podrobnosti v angličtině ZDE