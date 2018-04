Přečetli jsme:

20. 4. 2018

Co kdybych vám řekl, že hranice se Saúdskou Arábií jsou vzdáleny pouhých 30 kilometrů od Brna? Nejen žáci, ale i dospělí bohužel často věří všemu, co najdou v internetu. Informace si neověřují a nepochybují o nich. Kopírují z prvního webu, na který narazí. Přesně o tom je toto krátké cvičení vhodné nejen do hodiny informatiky.

Celý text: ZDE