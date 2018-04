Česká média bagatelizují tragédii, která doprovázela vznik Izraele

24. 4. 2018 / Daniel Veselý

Izraelci před několika dny oslavili 70 let nezávislosti, zatímco v okupované Gaze pokračují protesty s výmluvným názvem Velký pochod za návrat. Série demonstrací bude pokračovat až do 15. května, kdy si Palestinci připomínají Den Nakby symbolizující jejich národní katastrofu. Je krutou ironií, že Židé - poté, co se stali obětí patrně nejhoršího masakru známých dějin - získali svůj vlastní stát na úkor domorodého obyvatelstva.

Zrod Izraele doprovázela masivní etnická čistka zhruba 750 tisíc palestinských Arabů, tedy asi dvou třetin arabské populace bývalého britského mandátu Palestina, a systematická destrukce stovek měst a vesnic. Židovské milice a teroristické skupiny v letech 1947 až 1949 usmrtily 15 tisíc Arabů a spáchaly více než 70 masakrů. Přestože valné shromáždění OSN na sklonku roku 1948 přijalo rezoluci číslo 194, podle níž by „uprchlíkům, kteří si přejí vrátit se do svých domovů a žít v míru se svými sousedy, měl být umožněn návrat při nejbližší možné příležitosti. Těm, kteří se nechtějí vrátit do svých domovů, by měla být vyplacena finanční kompenzace za ztrátu nebo poškození jejich majetku…“ K tomu ale do dnešního dne nedošlo a právě proto lidé v Gaze demonstrují, byť si jsou dobře vědomi faktu, že jejich protest je spíše symbolický.

Ačkoli nejtragičtější fáze palestinského exodu proběhla před 70 lety, v roce 1967 během šestidenní války izraelská armáda obsadila Gazu, Západní břeh a Golanské výšiny, odkud vyhnala 400 tisíc Palestinců. Téměř polovinu z těchto osob tvořili uprchlíci z let 1947 až 1949. Palestinci si tyto tragické události (Naksa) připomínají 5. června.

Izraelský zábor a kolonizace palestinské půdy navzdory mezinárodnímu právu pokračují i nadále a je symptomatické, že české sdělovací prostředky tuto skutečnost hrubě bagatelizují. Žádný soudný jedinec, pokud nechce být exkomunikován z veřejné debaty, přitom nezpochybňuje právo na existenci státu Izrael v hranicích před rokem 1967. Jestliže Židé mají nezpochybnitelné právo na vlastní stát, mají na něj automaticky právo i Palestinci. Jenže izraelská expanze a více než 50 let trvající okupace jsou hlavní překážkou pro vytvoření samostatného palestinského státu. A Palestinci žijící v Gaze mají legitimní právo se proti této dlouhodobé nespravedlnosti ozvat, aniž by se stali terčem nenávistné kampaně.