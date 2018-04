Poslední záběry, které natočil novinář Jásir Murtaja v Gaze, než ho tam zastřelila izraelská armáda

10. 4. 2018

Izraelský ministr obrany Avigdor Lieberman se vyjádřil, že tento novinář, otec jednoho dítěte, nese vinu za vlastní smrt - navzdory tomu, že Izrael byl varován, že střílení civilistů je zločinem, souzeným u Mezinárodního soudního dvora."Nevím, kdo to je, zda to byl či nebyl kameraman. Když někdo posílá drony nad izraelské vojáky, musí si uvědomit, že se tím ohrožuje," řekl Lieberman.Izraelská armáda vydala opatrnější prohlášení: "Izraelská armáda úmyslně nestřílí na novináře. Okolnosti, během nichž byli novináři zasaženi, údajně střelbou izraelské armády, jsou nám neznámé a vyšetřujeme je."Murtaja natáčel reportáž z palestinských demonstrací v Gaze pro Norwegian Refugee Council (NRC). Byl známý svým tvůrčím užíváním dronů při natáčení.Jan Egeland, generální tajemník NRC, konstatoval: "Jásir Murtaja byl civilista a novinář, který měl na sobě jasnou identifikaci PRESS, když natáčel demonstrace u plotu v Gaze na hranici Izraele. Byl tam, protože chtěl zdokumentovat civilisty, kteří vykonávají své právo na pokojné protesty."Murtaja a NRC pracovali na filmu, jehož cílem bylo zaznamenat dopad trvalého násilí na duševní zdraví dětí v Gaze.NRC například zdokumentovala případ čtrnáctileté Rehamy, jejíž otec byl během demonstrace dne 30. března střelen do nohy a ta mu musela být amputována.Podrobnosti v angličtině ZDE