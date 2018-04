Během druhého dne slyšení v Kongresu dostaly Zuckerberga tvrdší otázky do defenzívy

12. 4. 2018





Během druhého dne výslechu v americkém Kongresu čelil Mark Zuckerberg tvrdším otázkám ohledně toho, jak Facebook sleduje pohyby svých uživatelů, jejich nákupní zvyklosti a osobní historie prohlížení internetu. Zuckerberg během slyšení přiznal, že jeho vlastní osobní data byla předána firmě Cambridge Analytica.



Demokratická poslankyně Anna Eshoo se Zuckerberga zeptala, zda i jeho data "byla zahrnuta v datech prodaných zlovolným třetím stranám". Po krátkém zaváhání Zuckerberg odpověděl: "Ano." Eshoo také charakterizovala obchodní podmínky Facebooku pro uživatele jako "minové pole" a ptala se Zuckerberga, zda změní svůj podnikatelský model tak, aby chránil soukromí uživatelů.

Zuckerberg mnohokrát odpověděl vyhýbavě. Ve středu byli poslanci Kongresu daleko ostřejší a přerušovali Zuckerberga. Dávali mu otázky o soukromí, dohledu nad uživateli, o cenzuře a o politice a žádali jasnou odpověď Ano či Ne, kterou Zuckerberg většinou nedodal.Ve svém zahajovacím projevyu citoval republikán Greg Facebooku: "Hněme se rychle a rozbíjejme věci" a zeptal se, zda se Facebook pohyboval příliš rychle a rozbil příliš mnoho věcí. Demokrat Bobby Rush se ptal: "Jaký je rozdíl mezi metodologií Facebooku a metodologií amerického politického párii, bývalého šéfa FBI J. Edgara Hoovera?"Republikánka Marsha Blackburn řekla: "Nemohu vám teď dovolit, abyste dál mluvil vyhýbavě."Demokrat Frank Pallone požádal Zuckerberga, aby jasně přislíbil, že změní všechny preference Facebooku, aby se minimalizovalo kradení osobních dat. Zuckerberg na to odmítl jasně odpovědět s tím, že je to složitá otázka. Pallone reagoval: "To je pro mě zklamáním."Demokratka Kathy Castor Zuckerbergovi vyčetla: "Uzavřeli jsme tu smlouvu s ďáblem. Američanům se nelíbí, když jsou manipulováni. Nelíbí se jim, když jsou špehováni. Facebook je nyní místem, kde všechny špehujete. Sbíráte data od všech lidí. Nemyslím si, že průměrný Američan tomu opravdu rozumí. Vy sledujete uživatele Facebooku, i když z něho odejdou."Zuckerberg se snažil odpovědět, že nesouhlasí, ale Castorová ho často přerušovala: "Sbíráte osobní data od lidí, kteří na Facebooku nejsou, nebo ne?"Zuckerberg neodpověděl a Castorová ho znovu přerušila: "Špehujete, kam chodíme. Není to pravda?"Zuckerberg odpověděl: "Všichni mají kontrolu nad tím, jak to funguje." Castorová ho znovu přerušila: "Říkáte, že neshromažďujete data o tom, kam lidi jezdí?" Dodala: "Je prakticky nemožnéí dnes v Americe být nesledován. A to nebylo součástí této dohody."Řada technických odborníků sledujících jednání zdaleka poukázali na to, že Zuckerberg občas říká nesmysly.Demokrati Jan Schakowská z Illionis přečetla Zuckerbergovi jeho četné omluvy. "Máte dlouhý seznam omluv. To je pro mě důkazem, že seberegulace vaší firmy prostě nefunguje.Slyšení během obou dnů dominovala otázka větší regulace. Zuckerberg přiznal, že to bude nutné, ale požadoval, aby si to poslanci "řádně rozmysleli".Podrobnosti v angličtině ZDE