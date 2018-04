Nová rozsáhlá autoritativní studie: Pití alkoholu vám zkrátí život

13. 4. 2018

Ti, kdo si myslí, že sklenička červeného vína každý večer pomáhá udržet srdce zdravé, budou zklamáni. Studie, která vyšla v lékařském časopise Lancet, dokazuje, že pět standardních sklenic vína o velikosti 175 ml, nebo pět půl litrů piva týdně je absolutní zdravotní limit - je to 100 gramů alkoholu, neboli 12,5 jednotek. Více alkoholu zvyšuje riziko mrtvice, aneurysmu (prasknutí aorty), srdečního selhání a smrti.Riziko pro čtyřicetiletého jedince, který pije více, než je doporučovaná denní dávka, je srovnatelné s kouřením. "Nad dvě jednotky alkoholu denně začne míra úmrtí rychle stoupat," varuje David Spiegelhalter, profesor veřejného porozumění rizikům na univerzitě v Cambridgi.Čtyčicátník, který pije 4 jednotky alkoholu denně (tedy tři skleničky vína každý večer) má přibližně o dva roky kratší délku života, tedy o dvacetinu jejich zbývajícího života. Je to zkrácení života asi o hodinu denně. Každá jednotka alkoholu vypitá nad doporučovaný limit zkracuje život v průměru o 15 minut, stejně jako jedna cigareta.Tato nová rozsáhlá mezinárodní studie podporuje nové britské doporučované limity maxima 14 jednotek týdně pro ženy i muže. Země, které mají vyšší oficiální limity, by je měly bezodkladně snížit. To se týká Itálie, Portugalska, Španělska i USA, kde je doporučovaný limit konzumace alkoholu pro muže téměř dvojnásobný.Studie je založena na datech od téměř 600 000 současných pijáků z 83 studií v 19 zemích. Asi polovina účastníků informovala o tom, že pijí více než 100 gramů alkoholu týdně, a 8,4 procent lidí pilo více než 350 gramů alkoholu týdně. Míra předčasných úmrtí začíná stoupat s konzumací více než 100 gramů alkoholu týdně, což je pět až šest malých skleniček vína či půllitrů piva.Čtyřicátník, který pil mezi 100 - 200 gramy alkoholu týdně, zkrátil svůj život o půl roku. Čtyřicátník, který pil 200-350 gramů alkoholu týdně, zkrátil svůj život o jeden až dva roky, a kdo pil více než 350 granů alkoholu týdně zkrátil svůj život o 4-5 let.Podrobnosti v angličtině ZDE