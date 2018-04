Američany vedený útok na Sýrii je flagrantním porušením mezinárodního práva

14. 4. 2018 / Daniel Veselý

Když Donald Trump v roce 2013 (tedy v době, kdy tehdejší americká administrativa zvažovala útok proti režimu Bašára Asada) poučoval prezidenta Obamu, že vojenská akce proti jinému státu musí být schválena Kongresem, měl naprostou pravdu. Nejenže tak prezident Trump nyní neučinil, ale aktuální vojenský zásah v Sýrii v režii USA, Velké Británie a Francie flagrantně porušuje mezinárodní právo, neboť útočící státy nemají posvěcení Rady bezpečnosti OSN ani nebyly Sýrií napadeny. A pokud Washington, Londýn a Paříž tvrdí, že mají důkazy o tom, že chemický útok v Dúmě spáchal Damašek, musí tyto důkazy předložit veřejnosti. Jestliže se západní státy okázale zaštiťují právními normami, měly by se jich držet.

Spojené státy a jejich spojenci v Sýrii nezasahují z morálních důvodů, vždyť Bílým domem vedené nálety v Sýrii připravily o život 3600 až 5600 civilistů. Jen masivní koaliční bombardování bašty džihádistů z Daeše v Rakká si vyžádalo nejméně 1300 civilních obětí, aniž by tradiční sdělovací prostředky oplývaly spravedlivým hněvem. Washington se navíc v Levantě angažoval nejpozději od roku 2012 prostřednictvím CIA s jasně definovaným cílem: násilně svrhnout Asadovu vládu. USA a jejich klienti v Rijádu, Dauhá a Ankaře se tedy zásadně podíleli na prohlubování syrské tragédie, nehledě na to, že damašská vláda nese odpovědnost za většinu usmrcených civilistů při brutálním dobývání oblastí kontrolovaných ozbrojenou opozicí.

Vrší se znepokojující otázky: Jak dlouho potrvá vojenská odveta USA, Velké Británie a Francie? Jak velké je riziko střetu s ruskými leteckými silami? Mají útočící země promyšlenou a dlouhodobou strategii, anebo jen kopírují katastrofální libyjský scénář? Existovaly schůdné alternativy k eskalaci krize apod.? Jistě, alternativy existují vždy a mnohdy bývají upozaďovány - výsledkem jsou pak rozvrácené země jako Irák, statisíce nebo dokonce milion mrtvých, rozmach káidistických uskupení a teroristické útoky po celém světě.

Organizace Friends Comittee on National Legislation přišla v předvečer Američany vedeného úderu s plánem, jak předejít eskalaci syrské krize. Spojené státy měly podpořit vyšetřování Organizace pro zákaz chemických zbraní (OPCW). Kongres měl zakázat jakoukoliv další vojenskou akci USA v Sýrii. Představitelé Bílého domu se měli sejít se zástupci Ruska, Íránu, Turecka a arabských monarchií, aby obnovili mezinárodní rozhovory. Spojené státy měly přijmout část syrských uprchlíků.

Syrskou krizi by měla řešit především OSN. Až bude znám pachatel barbarského chemického útoku v Dúmě, měl by být předán spravedlnosti. OSN by poté měla obnovit diplomatická vyjednávání s cílem nastolit v Levantě dlouhodobý mír. Nicméně právo veta, jímž v RB OSN disponují Spojené státy a Rusko, činnost OSN trvale ochromuje.

Skutečnost je taková, že Asad a jeho spojenci v Sýrii vyhrávají a tento fakt může zvrátit pouze trvalé vojenské angažmá Washingtonu a spol. Pokud by západní státy tuto možnost zvolily, dostaly by se do přímého střetu s Kremlem. Můžeme tedy jen doufat, že spojenecké nálety nebudou mít dlouhého trvání a svět se vyhne konfrontaci nedozírných rozměrů.