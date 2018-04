Neházejme kritické hlasy do jednoho pytle

Je nutné, abychom kriticky reflektovali především události, které sami můžeme ovlivnit

19. 4. 2018 / Daniel Veselý

Ačkoli je naprosto důležité nekompromisně odsoudit válečné zločiny Asadovy vlády, smutným faktem zůstává, že je to to nejpohodlnější a také jediné, co můžeme udělat. Západní země včetně České republiky na rozdíl od Rusů, Íránců a Hizballáhu totiž nemají žádné účinné páky, aby jednání damašské vlády mohly jakkoliv změnit - ledaže by systematicky bombardovaly asadovská vojska, a vytvořily tak další blízkovýchodní apokalypsu. Je ovšem symptomatické, že západní politické špičky a sdělovací prostředky se nejhlasitěji ozývají tehdy, kdy zločiny páchají naši oficiální nepřátelé, a ony to vůbec nemohou ovlivnit.