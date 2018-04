Útok v Salisbury: Vladimir Ugljov "pomohl vytvořit novičok"

20. 4. 2018

Ruský vědec v penzi Vladimir Ugljov tvrdí, že se podílel na vývoji nervově paralytické látky novičok. Moskva dál tvrdí, že takový výzkumný program neexistoval. To je však čistě sémantická otázka.

Na černomořském pobřeží se reportér BBC setkal s Vladimirem Ugjovem, vědcem, jenž pomohl vytvořit sovětskou nervově paralytickou látku novičok.

"Cílem programu bylo vytvořit látku mnohem silnější než nervově paralytická látka VX - desetkrát silnější," tvrdí Ugljov. "A to jsme také udělali."

Jednasedmdesátiletý Ugljov tvrdí, že vytvořil jed použitý k útoku na Sergeje a Julii Skripalovy 4. března v Salisbury. Byla v Rusku identifikována kódem A-234.

Jak je možné, že oběti britského útoku přežily? Vladimir je přesvědčen, že bylo použito malé množství blízké hraniční (smrtelné) hodnotě.

Británie počátkem týdne odtajnila informaci, že jed byl použit "v kapalné formě".

Rusko dál tvrdí, že je nevinné a že obvinění jsou součástí "rusofobního" spiknutí a "provokace" Británie a USA.

"Nikdy neprokážete ruskou vinu. Pokud nedokážete najít skutečnou zkumavku, která obsahovala skutečný jed," tvrdí Ugljov.

"Ale logika událostí naznačuje, že to bylo Rusko, stejně jako způsob, jak reagovali naši lídři. Tak si pospíšili říci "My jsme to nebyli!" Je to jako když zloděj něco ukradne na trhu: První křičí "Tady zloděj není, je támhle! Chyťte ho!"

Celý text v angličtině: ZDE