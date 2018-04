Trumpův právník stáhl žaloby proti novinářům, kteří informovali, že se v ČR setkal s ruskými agenty

20. 4. 2018





Michael Cohen, Trumpův právník, nyní v průšvihu, zrušil své žaloby za pomluvu proti serveru BuzzFeed a proti politické výzkumné firmě Fusion GPS ohledně dokumentace, která tvrdila, že mezi Ruskem a Trumpovou prezidentskou kampaní došlo k spiknutí.



Toto rozhodnutí učinil poté, co FBI provedla razii v jeho domě i kanceláři a poté, co američtí prokurátoři potvrdili, že je Cohen předmětem trestního vyšetřování ohledně jeho soukromých podnikatelských aktivit a osobních peněz.



Cohen podal své žaloby za pomluvu poté, co BuzzFeed zveřejnil dokumentaci, kterou pro firmu Fusion GPS vypracoval bývalý britský špion Christopher Steel. V dokumentaci se tvrdilo, že Cohen se v srpnu 2016 setkal v České republice s ruskými operativci. Byla to součást pomoci Moskvy Trumapově předvolební kampani. Cohen to dosud popíral.Údajná cesta do Prahy byla podle Steelových zdrojů "operací, která měla sloužit jako kamufláž a snaha zakrýt stopy" poté, co novináři odhalili, že prokremelské úřady na Ukrajině poskytly šéfovi Trumpovy kampaně Paulu Manafortovi peníze, a že poradce Trumpovy kampaně Carter Page jednal několikrát v Moskvě.Zrušení žalob o pomluvu následuje po zprávě, že Robert Mueller, mimořádný vyšetřovatel, který zkoumá vazby mezi Ruskem a Trumpovou kampaní, našel důkazy, z nichž vyplývá, že Cohen skutečně cestoval do Prahy.Podrobnosti v angličtině ZDE