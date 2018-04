Německo přijme 10 000 uprchlíků ze Severní Afriky a Blízkého východu

Evropský komisař pro uprchlíky Dimitris Avramopoulos prohlásil, že Německo přijme více než 10 000 uprchlíků ze Severní Afriky a Blízkého východu. Dodal, že Evropská komise obdržela závazek Berlína tento týden, a potvrdil, že Německo bude hrát důležitou roli v posledním přesidlovacím programu EU.

"Německá vláda je opět zde, když jde o mezinárodní solidaritu," řekl Avramopoulos.

I welcome the decision taken by the German authorities to stop systematic border controls at German airports for passengers arriving from #Greece.Cooperation between German & Greek police authorities has been instrumental in making this possible &I want to congratulate both sides