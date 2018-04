Nevzrušují mě ani tak irelevantní protesty ultrapravice a ultralevice, podporující vraha Asada, jako nezájem celého Západu

Několik desítek Trumpových raket, vystřelených pečlivě tak, aby nenadělaly skoro žádné škody, a vystřelených až po jeho oznámení, že to udělá, takže Asad a Putin si mohli pečlivě uklidit všechny zbraně, zřejmě včetrně chemických, je urážkou statisíců mrtvých, stejně jako je urážkou našeho lidství, když odmítáme pomoci syrským uprchlíkům a ignorujeme jejich zoufalství a bolest. Hanba nám.Tohle ignorujeme:

Země, v níž je např. podle Terezy Spencerové s Asadovým režimem všechno v pořádku:

(Obdivné výroky Tereze Spencerové ohledně Asadova režimu v Sýrii naleznete ZDE. Hodně to vypovídá o objektivitě některých českých "novinářů" a o tom, jak věcně vnímají realitu)

The terrifying reality of barrel bombs raining down on Daraya in Syria caught in new eyewitness footage: https://t.co/0CodJaun4O