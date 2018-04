Strana PiS trestá neposlušné soudce; jak se v Polsku asfaltují ulice a "Stačí nekrást", tvrdí Beata Szydło

Mezitím v Absurdistánu 66:

24. 4. 2018 / Tomasz Oryński

Nyní byl soudce Wojciech Łączewski, který Kamińského odsoudil, obviněn z prozrazování státních tajemství , protože ve svém zdůvodnění rozsudku uvedl jména některých tajných agentů. Jak by mohl soudce znát jména tajných agentů? Je to jednoduché: Hovořilo se o nich během veřejného slyšení Macieje Wąsika, který byl spoluobžalován s Kamińským v témže případě. Ale koho by to zajímalo, je přece nutné ukázat soudci Łączewskému, kdo má v dnešním Polsku moc, a protože pomlouvačná kampaň státem ovládanými médii a další provokace proti němu (jako že si prý do bytu objednával prostitutky, nebo pokusy zatáhnout ho do nějakého imaginárního spiknutí, organizovaného nějakým novinářem, který píše proti straně PiS) byly neúčinné, bude proti němu použita plná síla zákona.Soudce Łączewski však není jediným soudcem, který má problémy, protože rozhodl jinak, než si strana Právo a spravedlnost přála. Soudce Dominik Czeszkiewicz ze Suwałki čelí disciplinárnímu řízení. Jeho hříchy jsou:- určil vzdálené datum pro výslech nezletilé svědkyně (její výslech se přesto konal hned druhého dne)- nevzdělává se (bylo dokázáno, že jeden jeho verdikt z doby před čtyřmi lety soud vyšší instance zrušil).Jinými slovy: nesmysly. Jeho skutečným hříchem je skutečnost, že osvobodil opoziční aktivisty obviněné, že blokovali vernisáž výstavy : byla to v březnu 2016 výstava o takzvané Andersově armádě - polské armádě, která za války bojovala po boku západních spojenců a většinou je známa pro své hrdinství v bitvě o Monte Cassino. Tato výstava byla jen záminkou, aby se do televize dostala Anna Maria Anders, která tehdy kandidovala do Senátu v doplňovacích volbách, a protože její jedinou kvalifikací je, že je to dcera generála Anderse, strana Právo a spravedlnost usoudila, že by bylo dobrým nápadem seznámit voliče s jejich kandidátkou tímto způsobem. Opoziční aktivisté hlasitě protestovali proti zneužití kulturní události jejím proměněním v předvolební shromáždění strany Právo a spravedlnost a a soudce Czeszkiewicz shledal jejich protest ospravedlnitelným, což samozřejmě stranu PiS rozzuřilo. (Anna Andersová byla do Senátu zvolena a možná si ji pamatujete z článku z minulého týdne .)Avšak zatímco u soudů vzniká nátlak na soudce, aby dodržovali linii strany Právo a spravedlnost, jinde se státní instituce přidržují litery zákona až příliš silně. Ve Varšavě vznikla zvláštní situace: na víkend uzavřeli jednu ulici, protože ji potřebovali nově vyasfaltovat, ale někteří řidiči tam stejně vjeli a zaparkovali tam svá auta, čímž to asfaltování znemožnili. Asfaltérská firma požádala městskou policii, aby protizákonně zaparkované automobily odstranila, avšak policisté to odmítli udělat s poukazem na to, že na místě nebylo zveřejněno žádné varování, že by protizákonně zaparkované automobily mohly být odtaženy pryč. No, nebylo, vy potrhlíci, protože celá ulice byla veřejné dopravě uzavřena. Výsledek je vidět tady : asfaltéři vyasfaltovali silnici kolem zaparkovaných aut.Mimochodem, obyčejně nejsou vůbec žádné problémy s odstraňováním i zcela legálně zaparkovaných automobilů na náklad jejich majitele, pokud se mají konat každoměsíční oslavy havárie ve Smolensku, anebo pokud se má konat nějaká masová akce, jako je maraton nebo průvody na svátek Božího těla - to se stalo mému známému a i když jeho pokuta za údajně špatné parkování byla zrušena, nepodařilo se mu od úřadů vydobýt odškodné za odtažení svého auta...Městská policie asi potřebuje nějakou reformu - tak, jak ji potřeboval Úřad pro ochranu vlády (Biuro Ochrony Rządu - BOR). Pro stranu Právo a spravedlnost to znamená jediné: zrušte tu instituci a nahraďte ji jinou, s pompéznějším názvem a s lidmi ze strany PiS. A tak je BOR nyní nahrazován institucí SOP (Służba Ochrony Państwa - Službou ochrany státu). Pro všechny bylo překvapením, že šéfové této nově vytvořené instituce se rozhodli v poslední den existence BORu do této rušené organizace vstoupit, avšak záhada byla brzo odhalena: důstojníci z BORu mají právo na státní byt, důstojníci ze SOPu ne. A ti, kdo sloužili v BORu a byt nedostali, mají právo na finanční odškodnění. Takže tento jeden den služby v instituci, která je pak zrušena, má zřejmě hodnotu několika tisíc zlotých. "Stačí to, když člověk nekrade," řekla Beata Szydło ve svém expozé, když slibovala vyřešit problémy, které byly odloženy kvůli nedostatku peněz. Avšak zdá se, že někdo ve straně Právo a spravedlnost krade, vzhledem k tomu, že rodiče dospělých dětí-invalidů, kteří protestovali za vlády Donalda Tuska, protestují znovu. To vyvolalo pro pana prezidenta Dudu dost nepříjemnou situaci, protože ho protestující donutili zhlédnout jeho vlastní projev z roku 2015 právě na toto téma, a poukázali na to, že pan prezident je pokrytec. Jeden z invalidů promluvil s premiérem Morawieckim a řekl mu rovnou do obličeje, že Donald Tusk vedl lepší politiku. Ono by ale nebylo bývalo obtížné porazit v této věci Donalda Tuska, který poskytl rodičům těch invalidů jakési minimální zvýšení jejich sociální podpory, avšak strana Právo a spravedlnost se rozhodla, že oslava sta let polské nezávislosti hraním "hudebních lavic", kdy občané budou moci použít speciální aplikace na svém mobilním telefonu, která způsobí, že lavice začne hrát vlasteneckou píseň anebo projev Józefa Piłsudského, jsou důležitější. Každá ta lavice bude stát 30 000 zlotých (180 000 Kč). Ovšem, ne že by strana Právo a spravedlnost nedělala nic ke zlepšení zdravotní péče. Například ve świętokrzyském okrese byl jmenován nový lékařský specialista v oboru gynekologie a porodnictví. Pravidelní čtenáři tohoto seriálu o něm budou vědět: je to profesor Bogdan Chazan , který se proslavil především tím, že záměrně odkládal lékařské testy těhotné ženy, aby před ní skryl skutečnost, že porodí zdeformovaný plod. Tím ženu donutil, aby plod porodila, protože testy oddálil až na dobu, kdy už podle zákona potrat není možný, a asi den či dva po porodu to dítě zemřelo v bolestech.Vždycky, když strana Právo a spravedlnost učiní krok zpět, je to jen proto, aby se přeskupila a začala totéž dělat zase všude. Hned poté, co evropský soudní dvůr rozhodl, že kácení stromů v Bělověžském pralese je protizákonné (bývalý ministr životního prostředí Jan Szyszko ve svém interview s médii Otce Rydzyka hledá lidi, které by mohl obvinit za poškození tamějšího životního prostředí - on zjevně nemá doma zrcadlo, protože kdyby ho měl, viděl by největšího viníka každý den ráno, když si čistí zuby) byly právě zveřejněny plány začít kácet stromy v jiné důležité přírodní oblasti. Ekologové a akademici už po dobu dvaceti let požadují, aby byla vytvořena státní přírodní rezervace v Karpacké pustě (ta myšlenka se šíří už od roku 1920!) avšak navrhovaný Turnický národní park nebyl zatím nikdy vytvořen. A možná už bude příliš pozdě, protože Státní lesy, které byly nyní připraveny o svůj mlýnek na peníze v Bělověžském pralese, se rozhodly začít vydělávat tím, že budou kácet staré stromy právě tady. Předpokládám, že je to jen otázkou času, než začnou mezinárodní instituce reagovat (World Wildlife Fund považuje tuto oblast za jednu z 200 nejdůležitějších přírodních oblastí na světě) a znovu se dovíme, že zahraniční mocnosti se snaží zasahovat do vnitřních polských záležitostí. Ale když člověk poslouchá ta pravicová média, vystává mu v mysli nevyhnutelná otázka: Jak je možné, že ty západní mocnosti jsou pořád tak silné, když jde o de facto zcela rozložené země? Marcin Rola (o němž mohou někteří čtenářivědět z tohoto článku ), ultrapravicový novinář, který provozuje svou vlastní internetovou televizi, nedávno zveřejnil video o Švédsku. Vzhledem k tomu, že Rolova televize má problémy s YouTube, nepodařilo se mi najít původní zdroj, ale jeden blogger zarchivoval kopii ZDE. V tom videu Rola hovořil s nějakou Polkou, která žije ve Švédsku, a tvrdí, že Švédsko už neexistuje v důsledku příchodu množství muslimů. Marcin Rola pak začne hysterčit. Požaduje, aby "Polsko, za podpory USA, ve Švédsku a v Německu zasáhlo a osvobodilo tyto země od islámské okupace." Jeho projev je dost zmatený, takže já opravdu nerozumím jeho výroku "Muslimové jsou horší než nacisti" a tvrzení, že západní média jsou ovládána židy, kteří tuto islámskou invazi podporují, ale možná, že je to jakýsi sionistický židovský plán zničit Evropu, o němž já osobně nic nevím.Je tedy opravdu dobře, že máme na polském území americkou armádu. Poskytuje nám mnoho podpory, většinou tím, že zmnožuje naše statistiky silničních nehod . Podařilo se jim dokonce způsobit požár vodní cisterny! * * *Minulý týden jsme se zabývali tím, co nabízí opozice. I v této oblasti došlo k novému vývoji. Zaprvé, další lidové hnutí se začíná rozkládat. Ženy za #černýmprotestem, bojovnice za práva žen, které přiměly stranu Právo a spravedlnost ustoupit a vzdát se (alespoň zatím) svých plánů zpřísnit už tak přísné polské protipotratové zákony, komunikovaly na Facebooku ve skupinách s názvem “Dziewuchy Dziewuchom” (Holky holkám). Nedávno s hrůzou zjistily, že většina stránek jejich místních skupin byla vymazána, protože "porušovala autorské právo". Ukazuje se, že administrátoři jedné z největších těchto skupin se rozhodli si tajně zaregistrovat jméno “Dziewuchy Dziewuchom” jako svou vlastní obchodní značku a nyní tvrdí, že s hnutím žen nemají nic společného, jen si "budovali svou obchodní značku" a debatní fórum na Facebooku bylo jen prvkem této procedury vytváření známé značky. Ostatní holky dost zuří, a není divu, protože to není poprvé, kdy bylo opoziční hnutí poškozeno chtivostí peněz, projevovanou svými vedoucími představiteli - stačí se zmínit o případu KOD a jeho šéfovi Mateuszi Kijowském - jakmile vyšlo najevo, že se snaží svým aktivismem vydělávat, zkompromitovaná organizace se už pak nikdy z toho nezotavila.Bohužel, jak se zdá, opozice nenabízí nic. Hned poté, co Občanská platforma všechny šokovala tím, že pro nadcházející místní volby umístila na svou kandidátku bývalého poslance strany Právo a spravedlnost (viz příspěvek z minulého týdne), postkomunistická strana SLD se rozhodla ji překonat tím, že učinila svou kandidátkou Moniku Jaruzelskou. Je to dcera bývalého komunistického šéfa státu, generála Wojciecha Jaruzelského, a toto jméno se v poslední době znovu objevovalo v palcových titulcích v kontextu snah strany Právo a spravedlnost bojovat proti komunistickému režimu (přicházejí s tím tak trochu pozdě, jenom o třicet let). Jejich nespravedlivý zákon, který připravuje všechny občany, kteří by mohli nějakým způsobem být označeni za "funkcionáře bývalého režimu" o jejich důchody a další benefity, jim nestačil. Teď se rozhodli komunisty také vojensky degradovat (což je podle mého osobního názoru naprostá idiocie - opravdu si tito lidé myslí, že budou přepsány všechny historické knihy a bude se v nich od nynějška psát, že stanné právo zavedl v PolskuJaruzelski?) Není divu, že se Monika Jaruzelská rozčílila a chce vstoupit do politiky a obhajovat památku svého otce, jenže co to vlastně nabízí levicovému voliči? Z nedávného rozhovoru v vyplývá, že nic. Ona nemá totiž názor skoro na vůbec žádné aktuální politické záležitosti a jediný emfatický výrok, který pronesla, je, že by chtěla, aby bylo katolickou církev slyšet víc. Někteří lidé už ji považují za Magdalenu Ogórek č. 2 a očekávají, že pro stranu SLD to bude totální propad. Zdá se, že pravicový volič má širokou volbu pravicových a centristických stran, které se snaží chovat jako PiS, a levicový volič má volbu mezi mladou sociálnědemokratickou stranou Razem, která nemá podporu ani 3 procent voličů, a starou levicovou stranu, která se snaží napodobovat PiS.