Krize české politiky má pouze politické řešení

Glosa

26. 4. 2018 / Boris Cvek

Všude čtu a slyším údiv nad tím, že Andrej Babiš odmítá odejít z premiérské funkce, pokud by byl nepravomocně odsouzen. Prý by se to na Západě nemohlo stát. Nejde ovšem o žádné pravidlo, jde o preference. Představte si, že by na Západě rostly preference trestně stíhaným politikům. Pak by možná dokonce o trestní stíhání usilovali.

Ale vezměme si reálné případy. François Fillon, prezidentský kandidát francouzské konzervativní pravice, odmítl odstoupit poté, co byl obviněn policií. A to i přes významný pokles preferencí. Kdyby zvítězil – a až do svého skandálu byl jasným favoritem – stal by se trestně stíhaným a možná i souzeným prezidentem Francie. O Silviu Berlusconim, také pravicovém politikovi, se raději nebudu ani zmiňovat.

Domnívám se, že Andrej Babiš by mohl klidně vyhrát volby prostřednictvím svého Hnutí ANO i v případě, že by byl sám ve vězení. Tímto způsobem ho nelze dostat z politiky. Vezměte mu voliče a nemusíte ani čekat, jak dopadne u soudu. Krize české politiky v podobě dominance ANO má pouze politické řešení. Už nyní by se všechno odblokovalo a uklidnilo, kdyby ANO mělo v průzkumech 10%.

Politikové konkurenčních stran místo toho stále dokola dělají tu samou chybu, která Babišovi drží jeho voliče, ba dokonce mu přihrává nové: stále sázejí na to, že lidé pochopí, že Babiš je zlo, a vrátí se k nim. Takhle to ale nefunguje už více než čtyři roky, takhle pravice propadla v krajských i sněmovních volbách. A Babiš má pořád kolem 30% s tím, že dělá agresivní předvolební kampaň a je jako jediný nachystaný jít do předčasných voleb velmi ostrým tempem. A jak říkám: i kdyby byl ve vězení, ty volby vyhraje, možná ještě přesvědčivěji než na svobodě.