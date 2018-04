Tlak na britskou ministryni vnitra, odpovědnou za nelidskou deportační politiku občanů z Karibiku, sílí

Meanwhile, in Hastings and Rye… pic.twitter.com/3oqmA3eJNB

V jejím volebním okrsku: Britská konzervativní ministryně Amber Rudd: "Může pro vás Amber něco udělat!?"Ano. Rezignovat!"

Tomorrow's front page ... 'Rudd must quit': Fresh resignation calls as it emerges heartless Home Office DID have deportation targets pic.twitter.com/6VeJgKAYOi