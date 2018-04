Zrušme neziskovky, omezme vliv lidí se zahraniční zkušeností a zaveďme přísnou ostrahu hranic

30. 4. 2018





odpovídám na Vašipíše čtenář Milan Mašek.



Zejména se v mistrování vyžívají bývalí emigranti jako jste Vy nebo pan Pehe či Schwarzenberg. Sociální euroinženýři nám dnes zavádí nesmysly, počínaje od zvrhlostí typu inkluze a gender, přes hlásání údajné prospěšnosti nelegálních migrantů až po masírku, jak je EU "nej" a jak bez ní bídně zhyneme. V tom už dávno překročili svůj vzor - Trofima Lysenka ze SSSR a jeho souputníky. Protože zatím nemohou za jiný názor zavírat, vymysleli nálepkování a dehonestaci autorů nepohodlných názorů prostřednictvím různých agresivních neziskovek a nikým nevolených "odborníků". Vy k tomuto stavu zdárně přispíváte. BL jsou jedním z nejméně objektivních periodik. Vaše útočná a netolerantní dogmata, jednostranné fanatické tweety pana Stroehleina, povýšenecké mentorování pana Kartouse a plivání na svoji zem od pana Orynského. O dalších ani nepíši, protože nechci být vulgární. Do toho replikování vybraných článků ultralevicového Guardianu a dalších nekriticky proevropských a promultikulti médií.



K prioritám, jak je vidím já a moje okolí, rodina, spolupracovníci apod.:





1/ referendum o Czexitu, přičemž zastánci i odpůrci dostanou v médiích stejný čas,

2/ zrušení všech lidskoprávních neziskovek, začleňovacích neziskovek a etnoneziskovek a převedení jejich kompetencí na stát,

3/ zbavení volebního práva osob se dvěma občanstvími, kteří v ČR nežijí aspoň 6 měsíců v roce,

4/ zákaz financování tzv. občanských aktivit ze zahraničí a nebo brutální zdanění těchto příspěvků,

5/ ozbrojená ostraha hranic a omezení volného pohybu osob v rámci tzv. Schengenu - volný pohyb pouze přes hraniční přechod a po formální identifikaci vstupující osoby našimi státními orgány.



To je samozřejmě jen náčrt první fáze k ozdravění naší společnosti a k její konsolidaci. Chceme silný a monokulturní stát, vládu pevné ruky, psané právo a vymahatelný pořádek bez politické korektnosti. Prostě nás nechte, ať si v ČR děláme co uznáme za vhodné, a když se to někomu nelíbí a nechce respektovat vůli většiny, tak ať se svobodně odstěhuje. Nechyběli jste nám před rokem 1989 a nebudete nám chybět ani po roce 2018. Platí nejen pro Vás, ale i pro celou slavnou EU....



Odpovídat mi nemusíte, není to příspěvek k diskuzi.

